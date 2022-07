Vanaf augustus heb je niet langer een Facebook-account nodig om in te loggen op de Quest VR Headset. Moederbedrijf Meta wil virtual reality breder trekken.

Er komen enkele nieuwe regels en privacyfuncties voor de virtual reality headsets van Meta. De brillen, die twee jaar geleden nog van Oculus werden herdoopt tot Facebook Connect, worden ook wat losgekoppeld van het ondertussen beruchte sociale netwerk.

Met zijn eigen rebranding van Facebook naar Meta wilde de techgigant niet alleen de aandacht afleiden van een reeks schandalen, het zag ook de kans om in te zetten op het 'metaverse'. Dat is een virtuele wereld waarin je games kan spelen, mensen kan ontmoeten en kan werken, en het platform ziet daar wel brood in.

Onpopulaire beslissing

Vanaf augustus zal je dus 'Meta accounts' kunnen aanmaken voor je Quest VR headset, waar je een nieuw profiel voor kunt aanmaken, los van Instagram of Facebook. Er komen ook nieuwe privacyfuncties voor de VR-wereld. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld kiezen of ze online gezien worden door 'Iedereen', 'Frienden' of 'Niemand', en je kan kiezen wie jou mag volgen.

De aanpassing, in augustus van 2020, om een Facebook-account verplicht te maken voor gebruikers van wat toen nog Oculus heette, was allesbehalve populair. Het VR-brillenbedrijf had al een reeks trouwe klanten voordat het werd overgenomen door Facebook. Die waren niet allen opgezet met de reputatie rond dataprivacy van Facebook, of het idee om hun echte identiteit aan hun games te hangen.

