De suggestie dat Arm (deels) zou worden overgenomen door Samsung verdwijnt weer van het toneel. De twee spreken over een samenwerking, maar geen investering.

De topman van Softbank, eigenaar van de Britse chipontwikkelaar Arm, trok vorige week naar Seoul voor gesprekken met Samsung Electronics. Dat deed de speculatie opwaaien over een mogelijke overname, al dan niet gedeeltelijk, van Arm door Samsung.

Maar volgens lokale media werd er bij die afspraak vooral gesproken over een samenwerking op lange termijn tussen de twee, en kwam er geen vraag van Arm om Samsung te laten investeren. Het blijft bij een strategische alliantie.

Softbank was in 2020 van plan om het bedrijf te verkopen aan Nvidia, maar botste op tegenstand van regulatoren en concurrenten van Nvidia die ook met Arm samenwerken. Sindsdien is het bedrijf op zoek naar opties voor het bedrijf. Ook een beursgang ligt daarbij op tafel.

De topman van Softbank, eigenaar van de Britse chipontwikkelaar Arm, trok vorige week naar Seoul voor gesprekken met Samsung Electronics. Dat deed de speculatie opwaaien over een mogelijke overname, al dan niet gedeeltelijk, van Arm door Samsung.Maar volgens lokale media werd er bij die afspraak vooral gesproken over een samenwerking op lange termijn tussen de twee, en kwam er geen vraag van Arm om Samsung te laten investeren. Het blijft bij een strategische alliantie.Softbank was in 2020 van plan om het bedrijf te verkopen aan Nvidia, maar botste op tegenstand van regulatoren en concurrenten van Nvidia die ook met Arm samenwerken. Sindsdien is het bedrijf op zoek naar opties voor het bedrijf. Ook een beursgang ligt daarbij op tafel.