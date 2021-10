Er komt geen parlementaire hoorzitting over het wetsvoorstel dat berichtendiensten verplicht om encryptie te ondermijnen. N-VA parlementslid Michael Freilich had daar om gevraagd, maar de meerderheidspartijen vinden het te voorbarig.

Een hoorzitting zou experts de kans geven om in het parlement hun visie te geven op het wetsontwerp, momenteel nog een voorontwerp, van de dataretentiewet. Dat ontwerp moet, eens gestemd in het parlement, zowel klassieke telecomspelers als digitale aanbieders (WhatsApp, Signal enz..) verplichten om in specifieke gevallen ordediensten toegang te geven tot die communicatie. Maar verschillende experts wijzen er op dat dat niet kan zonder encryptie voor alle gebruikers te schenden, wat dan weer gevolgen heeft voor de algemene privacy en veiligheid.

'Achterpoortjes werken niet enkel voor politiediensten'

Freilich benadrukte in zijn betoog dat dergelijke achterpoortjes ook kunnen misbruikt worden door cybercriminelen. 'Het is een mythe dat er een achterdeur kan worden ingebouwd die enkel kan worden gebruikt door politiediensten, en dan nog enkel na goedkeuring van een rechter. Dat is wishful thinking.'

De meerderheidspartijen liepen niet warm voor het verzoek tot een hoorzitting. Ze benadrukken dat het ongebruikelijk is om bij een voorontwerp al een hoorzitting te organiseren en stellen voor om te wachten op het finale wetsontwerp. 'Ik vind het geen probleem om het te doen, maar laten we de definitieve tekst afwachten,' antwoordde Groen-parlementslid Stefaan Van Hecke woensdagnamiddag in de Kamer.

Later te weinig tijd voor een hoorzitting

Freilich begrijpt dat, maar benadrukt dat het debat zo alsnog in de kiem wordt gesmoord, specifiek omdat het om een wetsontwerp (een wet vanuit de regering) gaat. Tegenover Data News verduidelijkt hij dat een wetsontwerp doorgaans op enkele weken door het parlement wordt gestemd, waar dit bij een wetsvoorstel (een wet vanuit het parlement) veel langer duurt.

'Als de bevoegde ministers hun definitieve tekst aan het parlement voorstellen, is er mogelijk te weinig tijd om nog een hoorzitting te organiseren,' klinkt het. 'Ik heb in mijn 2,5 jaar in dit parlement nog nooit een hoorzitting gezien als het om een wet gaat die vanuit de regering komt.'

'Ik zal niet verhullen dat ik teleurgesteld ben in de gang van zaken. Dit debat is te belangrijk om op de lange baan te schuiven. De meerderheidspartijen hebben een grote verantwoordelijkheid en het spijt me dat ze hun taak in het parlement niet ter harte nemen.'

Mogelijk dit jaar nog gestemd

Wanneer het finale wetsontwerp komt, staat niet vast. Maar vermoedelijk zal dat nog voor het einde van het jaar gebeuren. Freilich wijst er op dat Europa België terugfloot over de huidige dataretentiewetgeving, een nieuwe wet dringt zich dus op.

Het huidige voorontwerp zorgde de afgelopen weken al voor heel wat commotie. Verschillende experts en privacyorganisaties wereldwijd tekenden een open brief tegen dat ontwerp. Waarbij er werd benadrukt dat encryptie niet iets is wat plaatselijk of tijdelijk kan worden omzeild.

Dat debat heerst overigens niet alleen in België. Begin dit jaar was er een gelijkaardige oproep van technologiebedrijven tegen de Europese Unie om beveiligde communicatie niet af te bouwen omdat ze essentieel is voor vertrouwen en veiligheid online.

