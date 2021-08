Google gaat haar Chromebooks voor het Nederlands onderwijs aanpassen zodat ze minder data verzamelen. Voor België zijn er zo geen plannen.

In Nederland gaat google na kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens en overleg met onderwijs coöperaties een aparte versie van ChromeOS en Chrome voorzien voor Chromebooks in het lager, middelbaar en hoger onderwijs. Die zullen veel minder data verzamelen en verwerken van studenten.

Vlaamse waarschuwing

Data News vroeg aan Google of die aanpassing ook voor de Belgische markt wordt overwogen, gezien hier onder meer de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC) al waarschuwde dat ChromeOS data van kinderen analyseert voor commerciële doeleinden. Maar dat gebeurt momenteel niet.

'We blijven samenwerken met de Nederlandse overheid om te kijken hoe we onze onderwijsklanten betere producten en diensten kunnen leveren. Momenteel hebben we geen nieuws te delen rond andere landen,' aldus Google in een verklaring aan onze redactie.

