Het Mobile World Congress in Barcelona, dat is uitgesteld naar juni, zal geen vaccinatie vereisen. Wel moet iedere aanwezige een negatieve coronatest kunnen voorleggen.

MWC was vorig jaar een van de eerste grote events die moest wijken door Covid-19. GSMA, de organisator van de beurs besliste in september dat de beurs dit jaar in juni zou doorgaan tussen 28 juni en 1 juli 2021.

Het event in Barcelona wordt een stuk kleiner, de organisatie mikt op veertig- tot vijftigduizend deelnemers. Dat is veel, maar een stuk minder dan de 110.000 bezoekers twee jaar geleden.

Testen op voorhand en ter plaatse

Naar veiligheid toe zal iedereen die de beurs bezoekt een negatieve coronatest van de afgelopen 72 uur moeten kunnen voorleggen. Ook wordt het mogelijk om je op de beurs zelf te laten testen. Dus ook wie niet gevaccineerd is, mag aanwezig zijn.

'Het zou geweldig zijn mocht de hele wereld gevaccineerd zijn, maar daar kunnen we voor 2021 niet op rekenen, dus zetten we in op testen op voorhand.' Aldus GSMA-CEO John Hoffman op de site van Mobile World Live.

Tegelijk zet het event in op contactloze interacties voor bijvoorbeeld de registratie of de events op MWC. Hij laat ook vallen dat de betrokken partijen in Spanje (denk daarbij aan de overheid, hotels, eventorganisatoren...) graag het event zien terugkomen. MWC is traditioneel een stevige piek in de hotelbezetting in Barcelona. Zeker na een jaar vol reisbeperkingen is het evenement ook economisch een interessant gegeven.

Chinese editie om uit te leren

Van 23 tot 25 februari gaat alvast MWC Shanghai door, ook in fysieke vorm. De organisatie koos er voor om het event in Barcelona en Shanghai van plaats te wisselen. Enerzijds omdat er in China momenteel meer fysieke evenementen mogelijk zijn, maar ook omdat de beurs daar traditioneel kleiner is dan in Barcelona. MWC Shanghai telde in 2019 nog zestigduizend bezoekers. Nu mikt de organisatie op twintigduizend.

De bedoeling is dat GSMA met het kleinschaliger event in China, dat ook online te volgen is, ervaring opdoet die het ook voor de grotere editie in Barcelona kan gebruiken. 'We zouden dit virtueel kunnen doen, maar door het fysiek te doen kunnen we er ook uit leren' Aldus Hoffmann.

