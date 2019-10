Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gaat zijn boekje te buiten door alle advocaten die processtukken digitaal willen indienen te verplichten een betalend systeem van de advocatenbalies te gebruiken. Dat besluit de auditeur bij de Raad van State, nadat al zeker zes procedures zijn opgestart tegen de maatregel, schrijft De Tijd.

De overheid had een eigen gratis systeem opgericht om processtukken digitaal in te dienen, e-Deposit. Maar Geens heeft in oktober vorig jaar alle advocaten verplicht daarvoor een portaal te gebruiken dat de Orde van Vlaamse Balies ontwikkeld heeft. Nu moeten de advocaten elke keer een vergoeding betalen aan de balies als ze conclusies, processtukken en andere documenten digitaal willen indienen bij de rechtbanken, parketten en hun griffies. Wie het portaal niet wil gebruiken, heeft geen andere keuze dan alles zoals weleer op papier in te dienen.

Er zijn bij de Raad van State al zeker zes procedures opgestart tegen de maatregel. In een van die zaken heeft de auditeur bij de Raad van State Geens teruggefloten. Volgens de auditeur bepaalt de wet uitdrukkelijk dat de elektronische communicatie tussen de actoren van justitie alleen mag gebeuren via "informaticasystemen van Justitie". Dat strookt niet met de beslissing van de minister om alle advocaten te verplichten een extern systeem, beheerd door de balies, te gebruiken