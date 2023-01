Geert Rottier wordt Chief Marketing Officer bij Cegeka. Hij werkte de afgelopen jaren voor Proximus waar hij recent vertrok.

Rottier werd in de sector vooral bekend als topman bij HP. Hij kwam er aan boord via de overname van Prolin en groeide in de jaren nadien door tot managing director. Begin 2015 stapte hij over naar Proximus waar hij onder meer director enterprise segments was. Hij zorgde onder meer voor de transformatie van de enterprise go-to-market.

Enkele maanden geleden maakten Rottier en Proximus bekend dat hij het bedrijf, na bijna acht jaar, zou verlaten en tijd nam voor een pauze. Die pauze lijkt nu voorbij want Rottier wordt als CMO bij Cegeka verantwoordelijk voor de afdelingen business development, sales enablement en operationele marketing.

'Mijn keuze voor Cegeka is ingegeven door de combinatie van het Europese groeiverhaal van het bedrijf en de manier waarop Cegeka dit realiseert in close cooperation met de klant en zijn eco-systeem,' zegt Rottier in een mededeling. 'De sterke Cegeka-waarden - ondernemerschap, authenticiteit, respect - zorgen ervoor dat het bedrijf ook in deze economische uitdagende tijden torenhoge ambities mag koesteren en mag streven naar Europees leiderschap.'

Rottier werd in de sector vooral bekend als topman bij HP. Hij kwam er aan boord via de overname van Prolin en groeide in de jaren nadien door tot managing director. Begin 2015 stapte hij over naar Proximus waar hij onder meer director enterprise segments was. Hij zorgde onder meer voor de transformatie van de enterprise go-to-market.Enkele maanden geleden maakten Rottier en Proximus bekend dat hij het bedrijf, na bijna acht jaar, zou verlaten en tijd nam voor een pauze. Die pauze lijkt nu voorbij want Rottier wordt als CMO bij Cegeka verantwoordelijk voor de afdelingen business development, sales enablement en operationele marketing.'Mijn keuze voor Cegeka is ingegeven door de combinatie van het Europese groeiverhaal van het bedrijf en de manier waarop Cegeka dit realiseert in close cooperation met de klant en zijn eco-systeem,' zegt Rottier in een mededeling. 'De sterke Cegeka-waarden - ondernemerschap, authenticiteit, respect - zorgen ervoor dat het bedrijf ook in deze economische uitdagende tijden torenhoge ambities mag koesteren en mag streven naar Europees leiderschap.'