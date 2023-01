De ransomwarebende LockBit eist een eerdere aanval op bij de diensten van de stad Geraardsbergen. De stad krijgt veertien dagen om losgeld te betalen, anders worden buitgemaakte documenten vrijgegeven.

Bij een ransomware-aanval in september zouden bij de stad Geraardsbergen documenten zijn gestolen. De stad heeft nu veertien dagen de tijd om losgeld te betalen, of de bende achter de aanval zal ze vrijgeven. Dat schrijft een site die beweert van LockBit te komen, merkt Het Laatste Nieuws op. De bende zou de stad al om losgeld hebben gevraagd, maar daar ging Geraardsbergen niet op in. Met dit dreigement probeert de bende mogelijk de druk op te voeren. LockBit is een bijzonder actieve ransomwarebende, die onder meer achter hacks claimt te zitten op de Britse post Royal Mail. In ons land blokkeerden ze computers van de zorggroep Vivalia in de provincie Luxemburg.