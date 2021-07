Op een hackersforum heeft iemand gegevens van 700 miljoen LinkedIn-gebruikers te koop aangeboden. Volgens het bedrijf gaat het uitsluitend om openbaar toegankelijke gegevens die geautomatiseerd afgehaald werden op LinkedIn en andere websites.

LinkedIn, eigendom van Microsoft, kwam begin april al onder vuur te liggen na een gelijkaardig geval van scraping van gegevens van 500 miljoen gebruikers. De Italiaanse privacywaakhond kondigde een onderzoek aan. De gegevensdatabase die nu is opgedoken, zou deels overlappen met die van toen.

LinkedIn benadrukt in een reactie dat het niet om een gegevenslek gaat. Gegevens zoals volledige namen, e-mailadressen, telefoonnummers of woonplaatsen worden bij sociale netwerken gebruikt om gemakkelijker kennissen of vrienden op te zoeken. Cybercriminelen vonden echter manieren om die informatie op grote schaal via geautomatiseerde aanvragen bijeen te sprokkelen.

Bij Facebook werden op dezelfde manier ook al telefoonnummers en e-mailadressen van honderden miljoenen gebruikers buitgemaakt.

