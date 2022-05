Na de lancering van MobieTrain Spanje in januari van dit jaar, zet het Genkse HR-techbedrijf zijn internationale expansie voort. Het gaat virtueel van start in Frankrijk en opent ook een kantoor in Italië.

MobieTrain focust zich op mobile microlearning en heeft onder meer Decathlon, Proximus en Deloitte als klant. Via de app van het bedrijf kunnen medewerkers zich op elk moment 'op een motiverende en intuïtieve manier' ontwikkelen. De toepassing werkt met korte modules van vijf tot tien minuten en is in hoofdzaak gemaakt voor gebruik op mobiele toestellen. Gebruikers kunnen via de microlearning-app onder meer hun verkoop- of klantenervaring verbeteren, het opleidingsaanbod diversifiëren of veranderingen in de organisatie ondersteunen.

MobieTrain verwerft snel marktaandeel en rekruteert volop in Spanje. Zo is het virtuele verkoopteam in Madrid nu ook klaar om de Franstalige markt te prospecteren in België, Frankrijk en Zwitserland. Tegelijk activeert MobieTrain een nieuw team in Italië. In de laars mikt het in eerste instantie op de sterke retailmarkt, maar er wordt ook gekeken naar de fashionindustrie - een markt die het bedrijf al kent dankzij klanten als Diesel en Vans.

Daarnaast ziet MobieTrain ook commerciële kansen in hospitality en horeca. Zo ziet het bedrijf in Italië een grote vraag naar eenvoudige maar gerichte opleidingen bij restaurateurs en hoteliers. 'Nu de toeristische sector in het land heropflakkert na twee jaar covid-19, zijn de kennis en commerciële vaardigheden van medewerkers in de branche aan opfrissing toe', zo klinkt het.

MobieTrain is opgericht in 2015 door CEO Guy Van Neck en medeoprichters Mireille van Hemert-Schelling en Willi Van Boven. Bij het bedrijf werken momenteel ongeveer veertig mensen.

