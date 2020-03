is redacteur bij Data News

Het Genkse MobieTrain haalt 1,8 miljoen euro op bij onder meer LRM en Concentra. Het wil daarmee haar groei versnellen in België en daarbuiten.

De investering komt er een een jaar nadat het bedrijf al één miljoen euro ophaalde bij LRM en ING. Vandaag komt de investerin van LRM, Concentra en bestaande aandeelhouders, aangevuld met een banklening van BNP Paribas Fortis en een andere grootbank.

MobieTrain focust zich op mobile en microlearning. Het bedrijf heeft onder meer Decathlon, Proximus en Timberland als klant. Vandaag zijn er twintig betalende klanten in dertien landen.

Met de extra investering wil het bedrijf haar verkoop en marketing verder uitbreiden. De focus ligt daarbij op de thuismarkt, maar ook op de uitbouw van een partnernetwerk in het buitenland en de opening van een kantoor in Lissabon waar een deel van de technische ontwikkeling zal gebeuren en een zevental medewerkers zullen zitten.

MobieTrain bestaat sinds 2015 en werd opgericht door CEO Guy Van Neck, Mireille van Hemert-Schelling en Willi Van Boven.

