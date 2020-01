Kadonation kondigt een investeringsronde van in totaal 1 miljoen euro aan. Ook stapt Thomas Bonte (MuseScore) mee in de start-up achter het cadeauplatform.

Kadonation werd in 2015 gesticht door Gentenaars Fabrice Guillermin en Jelle Van Roosbroeck. De start-up ontwikkelde een platform dat het samenleggen voor groepsgeschenken en het geven van een originele cadeaubon vereenvoudigt. Gebruikers kunnen er een gepersonaliseerde geschenkbon bestellen, die door de ontvanger kan worden verzilverd bij verschillende partners zoals Bol.com, HelloFresh en Bloomon.

Huidige business angels Luc Van Mol (ZEB), Harry Demey (LDV), de broers Wim en Guido Beazar investeren opnieuw, terwijl Belfius de bestaande lening verhoogt. Een deel van de investering komt van nieuwkomer Thomas Bonte van MuseScore. "Als investeerders hebben we het volste vertrouwen in de oprichters en hun product. Kadonation is een straf merk aan het uitbouwen", klinkt het bij Harry Demey.

Stijgend potentieel bij bedrijven

Oorspronkelijk mikte het bedrijf van Jelle Van Roosbroeck en Fabrice Guillermin op particuliere gebruikers, al ziet de Gentse start-up een stijgende populariteit bij bedrijven. Kadonation gaat nu een stap verder, en wil een 'one stop shop bieden' voor personeels- en relatiegeschenken.

"Bedrijven beseffen dat ze origineel uit de hoek moeten komen om hun personeel langer aan boord te houden", vertelt CEO Fabrice Guillermin. "Wij willen hen helpen om op het juiste moment de juiste erkenning te bieden, door hen proactief te informeren. Dankzij eenzelfde platform kunnen bedrijven binnenkort alle geschenken aankopen en beheren, zonder dat ze telkens opnieuw naar een cadeau hoeven te zoeken. Zo leggen we een directe technische koppeling tussen onze partners, die een premium aanbod van cadeaus aanbieden. Daarbovenop zorgen we voor een vlotte facturatie, door maandelijks alle aankopen te bundelen in het platform."

In 2019 klokte Kadonation af op een omzet van 1.5 miljoen euro, goed voor een groei van 122%. Het bedrijf heeft vandaag ongeveer 50.000 terugkerende gebruikers in België en Nederland.

