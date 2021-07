Azalea Vision, een spin-off van imec, wil met het geld zijn slimme contactlens verder uitbouwen.

Azalea Vision, uit Gent, maakt technologie die mensen met oogaandoeningen moet helpen. Het bedrijf bouwt bijvoorbeeld een slimme contactlens die lichtgevoeligheid moet tegengaan.

De spin-off van imec kondigt aan net een serie A-investeringsronde te hebben afgesloten. Daarmee heeft het bedrijfje acht miljoen euro opgehaald, bestaande uit 6,2 miljoen aan eigen vermogen en 1,8 miljoen euro aan subsidies van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De grootste investeerder in de starter is nu Imec.xpand.

Met zijn eerste product bouwt Azalea Vision een lichtmanagementsysteem in een contactlens. Dat moet de levenskwaliteit van patiënten aanzienlijk verbeteren door hun lichtgevoeligheid te verminderen en gezichtsscherpte te verhogen.

'Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd lijden aan hoge lichtgevoeligheid en oogaandoeningen. Alleen al in Europa, de VS en Japan zouden meer dan twee miljoen patiënten baat hebben bij de oplossing van Azalea Vision, waardoor in deze regio's een zakelijke opportuniteit ontstaat van meer dan vier miljard euro per jaar', zegt Enrique Vega, CEO en mede-oprichter van Azalea Vision in een persbericht.

