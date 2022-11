Sanderink moet per direct aftreden als bestuurder van zijn IT-bedrijf. Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam besloten. Volgens het hof is Sanderink niet in staat om privé en Centric gescheiden te houden.

Ook twijfelen de raadsheren of Sanderink rationele beslissingen kan nemen over een bedrijf met 2.500 werknemers en veel grote belangrijke klanten. Gerard Sanderink nam eind oktober terug de leiding over bij het bedrijf dat hij zelf oprichtte, nadat hij anderhalf jaar geleden ook al eens moest opstappen.

Schorsing

Vorige week diende het Openbaar Ministerie een verzoekschrift in bij de Ondernemingskamer. Daarin riep justitie op om Sanderink te schorsen en een tijdelijke vervanger aan te wijzen, nadat de Twentse miljonair besloot om het roer na anderhalf jaar weer over te nemen. Ook wilde het OM dat de aandelen van Sanderink in Centric onmiddellijk worden overgedragen aan een door de Ondernemerskamer aangewezen beheerder.

De Ondernemingskamer geeft nu gehoor aan het eerste verzoek, waarbij er zowel een uitvoerend als een niet-uitvoerend bestuurder worden aangewezen. Voor wat betreft de aandelen mag Sanderink de zeggenschap houden over één aandeel. De rest wordt in beheer gegeven aan een nog aan te wijzen persoon.

Onrust

Het is al een tijd erg onrustig bij Centric, dat onder meer IT-projecten voor de overheid verzorgt. De onrust ontstond doordat Sanderink de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws was. Zo had hij ruzie met zijn voormalige geliefde Brigitte van Egten, die hij aan de kant zette nadat hij een relatie aanging met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige. Kenners zetten veel vraagtekens bij haar beweringen. Sinds Van Rijbroek in Sanderinks leven is, vecht hij een vete uit met Van Egten. Daarin werd hij keer op keer in het ongelijk gesteld, maar hij legde die vonnissen naast zich neer.

Volgens de advocaat van Sanderink zijn vooral de media verantwoordelijk voor de negatieve beeldvorming van de Centric-baas. Ook Van Rijbroek wordt daarin betrokken. Met name wees hij naar de Twentse regionale krant Tubantia en het Financieele Dagblad. 'Sappig en sensationeel', zouden de verhalen zijn, 'begrijpelijk vanuit het oogpunt van de commercie', aldus de raadsman. Sanderink ziet echter geen probleem om terug te keren bij zijn bedrijf. Want wat Van Rijbroek of hij ook doen, de berichten zijn toch negatief, aldus de advocaat.

