Gerard Sanderink is niet langer bestuurder bij het Nederlandse IT-bedrijf Centric. Hij verlaat zijn rol na een conflict met een politie-inspecteur, die hij ogenschijnlijk bedreigd heeft.

Centric mag op zoek naar een nieuwe bestuurder. Oprichter Gerard Sanderink treedt af als topman bij het bedrijf en bij Oranjewoud, een beursgenoteerd ingenieursbedrijf waarvan hij ook aan de wieg stond. Aanleiding is de 'onrust rond de persoon Gerard Sanderink', staat op de website van beide bedrijven.

Die onrust lijkt een direct gevolg van een conflict met een politie-inspecteur die Sanderink zou hebben bedreigd. De inspecteur in kwestie moest beslag leggen op Sanderinks telefoon, maar dat werd geweigerd, waarop Sanderink volgens de Nederlandse krant Tubantia riep dat hij een knokploeg naar de politieman zou sturen. Uiteindelijk werd de telefoon in beslag genomen, maar op dat moment waren alle gegevens al gewist.

Omdat Centric en Oranjewoud veel Nederlandse overheidsinstellingen onder hun klanten tellen, was de positie van Sanderink na dat conflict onhoudbaar, zo zeggen de toezichthouders van de bedrijven.

De ex en de nieuwe vlam

De 72-jarige Sanderink is een van de rijkste Nederlandse zakenmannen en oprichter van enkele zeer succesvolle bedrijven, maar de laatste jaren is hij vooral bekend om zijn persoonlijke leven. Zo zou hij al jaren een lastercampagne voeren tegen zijn ex-vriendin, die ook aandelen heeft in meerdere van zijn bedrijven. Hij is daar ook al voor veroordeeld en het is in het kader van dit onderzoek dat de politie Sanderinks telefoon in beslag wilde nemen. Hij zou die gebruiken om lasterberichten over zijn ex de wereld in te sturen.

Ook zijn nieuwe vriendin is niet onbesproken. Sanderink ging enkele jaren geleden een relatie aan met Rian van Rijbroek. De dame die zich in haar eigen boeken omschrijft als een experte in cyberbeveiliging, wordt openlijk bekritiseerd als 'cybercharlatan' door... zowat alle andere experten in cyberbeveiliging. Sanderink heeft haar echter een belangrijke rol gegeven in zijn IT-bedrijf Centric, met enkele interne conflicten tot gevolg. Een groot deel van de voormalige toplui bij Centric zijn ondertussen vertrokken omdat kritiek op deze beslissing niet geduld werd.

Hoewel de hele saga het imago van bijvoorbeeld Centric geen goed deed, bleef Sanderink lang in het zadel zitten. De kritiek bleef door de maanden heen echter aanzwengelen, en deze confrontatie met de politie lijkt nu de laatste druppel te zijn.

