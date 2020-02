De openbare aanklager in de staat Californië is een onderzoek gestart naar de verkoop van het .org-domein, voornamelijk gebruikt door goede doelen en non-profits, aan een private investeerder. Daardoor zou de deal uitgesteld worden.

Enkele maanden geleden raakte bekend dat PIR, de Public Internet Registry, het beheer van het .org-domein wil verkopen aan een private firma genaamd Ethos Capital. Na protesten online en kanttekeningen van enkele senatoren in de VS, heeft nu ook de openbare aanklager in Californië zijn bezorgdheid over de verkoop geuit. ICANN, de overkoepelende organisatie voor DNS-beheer, heeft een brief gekregen waarin de aanklager meer informatie opvraagt over de transactie. Dat zegt de DNS-beheerder zelf.

ICANN heeft na het ontvangen van de brief PIR ingelicht en voorgesteld om nog even met de verkoop te wachten tot de plooien zijn gladgestreken. De openbaar aanklager zou een rechtszaak kunnen starten tegen PIR als er niet op vrijwillige basis meegewerkt wordt aan het onderzoek.

In zijn brief vraagt de openbaar aanklager onder meer toegang tot e-mailcorrespondentie over de verkoop, naast andere gevoelige informatie. Er wordt ook om uitstel gevraagd zodat de deal beter onderzocht kan worden, onder meer om de gevolgen voor goede doelen en non-profitorganisaties te bekijken.

De verkoop van het .org-domein is controversieel omdat de extensie momenteel bedoeld is voor non-profits. De huidige beheerder, PIR, is zelf een non-profit en heeft de tarieven op een vrij laag punt vastgelegd. Dat zou kunnen veranderen onder een nieuwe eigenaar. Daarnaast verloopt de deal ook niet omzeggens transparant. Ethos Capital is een nieuwe organisatie die speciaal voor deze deal lijkt te zijn opgezet. Met de verkoop van het domeinbeheer is meer dan een miljard dollar gemoeid.

Het voorbije weekend werd er een betoging tegen de verkoop georganiseerd in Los Angeles, Californië, bij de hoofdzetel van ICANN. Daarbij werd ook een petitie met 35.000 handtekeningen tegen de deal overhandigd. De transactie kreeg ook al oppositie van Amerikaanse senatoren. Er zijn momenteel zo'n 11,5 miljoen geregisteerde .org-domeinen.

