Huawei tekent voor de eerste helft van dit jaar een groeit van 23,2 procent op. Het bedrijf krijgt nog geen al te rake klappen van de ruzie met de Verenigde Staten, maar sluit niet uit dat die nog komen.

In de eerste helft van dit jaar haalde het bedrijf een omzet van 401,3 miljard yuan (52,3 miljard euro) in de eerste zes maanden van dit jaar. Dat is 23,3 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Vorig jaar bedroeg de groei 15 procent. De nettowinst groeit met 8,7 procent.

Over de drie divisies (carrier, enterprise en consumer) blijft de consumentenafdeling goed voor meer dan de helft van de omzet. Daar stijgt die tot 220,8 miljard yuan. Huawei verkocht in de eerste zes maanden van dit jaar 118 miljoen smartphones, 24 miljoen meer op jaarbasis. Ook ziet het groei in tablets, pc's en wearables.

De carrier business, waar Huawei apparatuur voor 4G- en 5G-netwerken levert, groeide naar 146,5 miljard yuan. Het bedrijf zegt dat het intussen al vijftig commerciële 5G-contracten heeft ondertekend en 150.000 base stations heeft verscheept.

Voor de enterprise business haalt Huawei een omzet van 31,6 miljard Yuan. Hier gaat het om Huawei's omzet in AI, campusnetwerken, datacenters, IoT en intelligent computing.

De Chinese telecomfabrikant legt positieve resultaten neer ondanks het feit dat het bedrijf in mei op de zwarte lijst in de VS werd gezet. Daardoor mogen Amerikaanse bedrijven geen zaken meer doen met hen. Die ban gaat in praktijk pas in augustus van start en intussen zijn er plannen om dat voor individuele gevallen toe te laten. Maar dat is nog niet helemaal rond.

Huawei's CEO Ren Zhengfei benadrukt dat die ban voorlopig nog geen impact heeft op de resultaten, maar hij sluit niet uit dat dat nog kan komen, afhankelijk van hoe het de wind in de VS draait.

"Gezien de fundamenten die we in de eerste helft van het jaar legden, bleven we groei zien, zelfs nadat we op de lijst werden gezet. Dat wil niet zeggen dat er geen moeilijkheden voor ons liggen. Die zijn er en ze kunnen ons groeitempo op korte termijn beïnvloeden", aldus CEO Ren Zhengfei.