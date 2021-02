Clearview AI heeft foto's verzameld van Canadese burgers, en dat is tegen de privacyregels, zo schrijft de privacycommisaris van het land.

De Canadese privacywaakhond boog zich over de praktijken van de start-up in gezichtsherkenning, omdat die vorig jaar trots meldde dat hij drie miljard foto's van gezichten van het internet had geschraapt om zijn AI op te trainen.

Door zich op foto's van publieke platformen als Twitter, Facebook en LinkedIn te baseren, zegt de New Yorkse start-up dat hij onder vrije meningsuiting valt in de VS. Andere landen, waaronder Canada en Europa, hebben echter strengere privacyregels en vereisen de uitdrukkelijke toestemming van het onderwerp van een foto, voordat die gebruikt mag worden.

Geen toestemming

Dat schrijft nu ook het Kantoor van de Privacycommissaris van Canada in een mededeling. De waakhond stelt dat Clearview gevoelige biometrische informatie heeft verzameld zonder medeweten of toestemming van de individuën in kwestie, en dat de start-up persoonlijke informatie van Canadese burgers verzamelde voor ongeoorloofde doeleinden, waarvoor ze toestemming hadden moeten vragen. Voor de privacycommisaris moet het bedrijf stoppen met het verzamelen van data over Canadezen. Clearview vecht de aantijgingen aan, en heeft naar eigen zeggen geen link met Canada, waardoor het zich niet aan de regels van het land moet houden. Het stopte in juli met het leveren van zijn technologie aan enkele Canadese politiediensten.

Het rapport van de Canadese privacycommisaris mag voor Clearview bij op de stapel van rechtszaken en kritiek waarmee het te maken krijgt. In eigen land wordt het onder meer door burgerrechtenorganisatie ACLU voor de rechter gesleept, en het staat ook voor een 'class action' rechtszaak aangespannen door een groep burgers in de staat Illinois, een staat met strenge wetten over het verzamelen van biometrische gegevens.

