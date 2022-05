De controversiële gezichtsherkenningssoftware Clearview AI mag niet meer worden aangeboden in de VS. Al blijft er een achterpoortje voor de belangrijkste klant: de VS zelf.

Clearview AI is een bedrijf dat aan gezichtsherkenning doet en daarvoor een database met miljarden foto's gebruikt. Alleen zijn die foto's niet legaal verkregen maar gewoon gestolen van sociale media en andere platformen zonder toestemming van het platform, van wie de foto nam of wie op de foto staat.

Dat levert het bedrijf in verschillende landen juridische problemen op, en nu dus ook in de VS. Het bedrijf overtreedt daarbij de privacywetgeving van een de staat Illinois en wordt nu veroordeeld in een rechtszaak die sinds 2020 loopt. De uitspraak is nog niet finaal, maar het staat al vast dat Clearview AI niet langer haar database mag verkopen of gratis aanbieden aan Amerikaanse bedrijven.

Al is een verbod relatief, de voornaamste klanten van het bedrijf zijn overheden en dat mag nog wel. Zo zijn Homeland Security en de FBI klant van het bedrijf.

Clearview loopt intussen wel meer juridische problemen op. Ook in het VK, Canada, Frankrijk en Australië ligt het bedrijf onder vuur. In België bleek vorig jaar nog dat de gezichtsherkenningstool kort als een soort demo werd gebruikt, wat eerst werd ontkend maar alsnog werd toegegeven door de Federale Politie. Al blijft het bedrijf zelf grotendeels buiten schot in ons land.

