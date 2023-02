Google-moeder Alphabet moet teleurstellende kwartaalcijfers voorleggen. Topman Pichai probeert investeerders te sussen door een eigen alternatief aan te kondigen van de schrijfrobot ChatGPT.

Google-moeder Alphabet kondigt kwartaalcijfers aan die voor een bedrijf als Alphabet minder zijn. De groei van de omzet is sterk afgenomen, en ook de winst daalde met een derde. Die trend betekende eerder al dat Google 10.000 mensen aan de deur zette. Opvallend is echter dat topman Sundar Pichai nu ook vernieuwingen aankondigt in de zoekmachine, nog altijd de basis van Google's succes. Daar gaat meer kunstmatige intelligentie worden ingezet.

De aankondiging lijkt vooral een manier om investeerders te sussen, en te melden dat Google een antwoord heeft op ChatGPT. Die felgehypte schrijfrobot en zoekmachine werd ontwikkeld door OpenAI en overtuigde onder meer concurrent Microsoft om miljarden dollars in het bedrijf te investeren. Microsoft hoopt onder meer om via ChatGPT de eigen zoekmachine Bing te verbeteren.

De algoritmes van ChatGPT zouden hoe dan ook een gevaar kunnen betekenen voor Google's zoekmachine. De bot is namelijk een gesofisticeerd taalalgoritme, waardoor je hem bijvoorbeeld gewone vragen kunt stellen. En hoewel ondertussen is gebleken dat ChatGPT af en toe antwoorden uit de duim zuigt, blijft hij wel makkelijker in de omgang is dan de klassieke Google zoekmachine.

En laat die zoekmachine nu nog altijd een van de kerntaken van Google zijn, een bijzonder populaire internetpagina waar het bedrijf een groot deel van zijn advertenties mee slijt. Er lopen dan ook al een tijdje geruchten dat Google sterk inzet op een eigen versie. Pichai zou volgens de New York Times onder meer 'code rood' hebben uitgeroepen en oprichters Sergey Brin en Larry Page hebben teruggevraagd om een antwoord te vinden op de technologie.

Eigen chatbot

De eerste resultaten daarvan lijken er dus aan te komen. 'In de komende weken en maanden gaan we onze taalmodellen beschikbaar maken, te beginnen met LaMDA, zodat mensen hen zelf kunnen uitproberen', aldus Sundar Pichai, CEO van Alphabet, bij de voorstelling van de kwartaalresultaten. Hij voegt er aan toe dat Google zich zal focussen op 'verantwoorde AI' en dus wil vermijden dat allerlei bias in de databank tot problemen kan leiden.

Volgens CNBC heeft de techgigant ondertussen ook een eigen AI chatbot ontwikkeld, Apprentice Bard genaamd, die gelijkenissen vertoont met ChatGPT. De tool zou in de komende weken of maanden beschikbaar moeten worden voor een testpubliek. Daarnaast werkt Google volgens Pichai ook aan meer vraag-en-antwoord functies voor de zoekmachine zelf.

