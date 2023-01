Om de concurrentie met Google beter aan te gaan heeft Microsoft plannen om de kunstmatige intelligentie van ChatGPT in Bing te verwerken.

Volgens bronnen van The Information werkt Microsoft aan een versie van haar zoekmachine Bing die de technologie van ChatGPT omvat. De site schrijft dat er nog voor eind maart een ChatGPT-versie van Bing wordt gelanceerd.

ChatGPT bestaat iets meer dan een maand en is een AI-product van OpenAI en laat je toe om vragen te stellen of gesprekken aan te gaan met een AI-tool. Die geeft antwoord alsof je een gesprek met een mens aangaat. Dat maakt dat je opvolgvragen kan stellen, kan vragen om zelf tekst te generen over een onderwerp of in sommige gevallen zelfs kan vragen om stukken code te genereren.

Hoewel het om een gerucht gaat dat zowel Microsoft als OpenAI niet bevestigen, is het geen enorme verrassing. Microsoft investeerde in 2019 nog een miljard dollar in OpenAI en het bedrijf leunt sterk op Azure. Volgens The Information bevatte een deel van die overeenkomst ook een optie om technologie van OpenAI zelf te kunnen gebruiken.

Bing in combinatie met ChatGPT zou betekenen dat je naast zoekresultaten ook meer concrete antwoorden kan krijgen op vragen. Vandaag doen zowel Google als Bing dat in beperkte mate. Wie bijvoorbeeld intikt hoeveel 5 inch in centimeter is, of wat het weer in Berlijn is, zal daar een direct antwoord op krijgen. Maar met conversationele AI kan een zoekopdracht, of de verfijning daarvan, een pak dynamischer worden.

