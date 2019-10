Medewerkers van Google zeggen dat ze worden bespioneerd door de leiding van het bedrijf, meldt persbureau Bloomberg. Op alle computers van werknemers is een Chrome-extensie geïnstalleerd. Dat programmaatje zou de leiding automatisch waarschuwen wanneer een medewerker een agenda-onderwerp met met meer dan honderd aanwezigen aanmaakt.

"Het is een poging van de leiding om meteen te ontdekken dat medewerkers hun krachten bundelen", staat volgens Bloomberg in een memo van een Google-medewerker. Google spreekt de beschuldigingen tegen. "Een pop-up vraagt mensen om niet zomaar een bijeenkomst op de agenda's van veel collega's te zetten" en is bedoeld om spam te bestrijden, zegt het bedrijf tegen Bloomberg. De extensie verzamelt geen gegevens waarmee de identiteit van een gebruiker kan worden achterhaald, het is alleen een 'verkeersdrempel', aldus Google.

Het is al een tijd onrustig op de werkvloer van Google. Een jaar geleden liepen tienduizenden werknemers gelijktijdig de deur uit, in kantoren over de hele wereld, uit protest tegen de manier waarop het bedrijf omging met seksueel wangedrag. Daarnaast wss er veel interne onvrede over het project Dragonfly, een poging om een gecensureerde zoekmachine voor de Chinese markt te bouwen, en over het project Maven, het leveren van technologie voor slimme drones van het Amerikaanse leger. Ook wil Google dat medewerkers niet meer met elkaar over politiek praten.