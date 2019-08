Google wil geen gesprekken over politiek meer op de werkvloer

Medewerkers van Google mogen op het werk in principe niet meer over politiek praten. Dat staat in nieuwe regels waar persbureau Bloomberg over schrijft.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













"Het delen van informatie en ideeën met collega's helpt om een gemeenschap te bouwen. Maar het verstoren van de werkdag voor een verhit debat over politiek of het laatste nieuws helpt niet. Onze eerste verantwoordelijkheid is om het werk te doen waarvoor we zijn aangenomen", staat in de regels. Google staat al jaren bekend om de open cultuur op de werkvloer, maar dat heeft zich soms ook tegen het bedrijf gekeerd. Zo kwamen werknemers openlijk in verzet tegen een project voor het Amerikaanse leger, tegen een zoekmachine voor de Chinese markt en tegen de aanpak van seksueel wangedrag.