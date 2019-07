Google heeft mensen in Amerikaanse steden een cadeaubon van vijf dollar aangeboden in ruil voor een gezichtsscan. Het bedrijf blijkt een diverse dataset nodig te hebben om de gezichtsherkenning van de Pixel 4 te trainen.

"Goeiedag, ik werk voor Google en we verzamelen gegevens om de volgende generatie gezichtsherkenning te verbeteren." Dat kregen willekeurige voorbijgangers op straat in verschillende Amerikaanse steden te horen. Vervolgens werd hen een telefoon in de handen gestoken en gevraagd om een selfie te nemen. In ruil kregen ze een cadeaubon van Starbucks of Amazon Prime ter waarde van vijf dollar, zo rapporteerden ZDNet en Android Police eerder deze maand.

Nu Google de Pixel 4 heeft voorgesteld, heeft een woordvoerder aan The Verge bevestigd dat het bedrijf inderdaad 'veldonderzoek' heeft uitgevoerd om de gezichtsherkenning van de nieuwe smartphone te verbeteren. De bedoeling is om een zo divers mogelijke dataset te verzamelen, klinkt het.

Als er van in het begin een 'bias' zit in de dataset waarmee gezichtsherkenning getraind wordt, dan kan dat later ongewenste gevolgen hebben. Zo heeft gezichtsherkenning heeft geen al te beste reputatie als het gaat om het herkennen van mensen met een donkere huidskleur. Google wil zoiets bij de lancering van de Pixel 4 dit najaar ten allen prijze vermijden. De nieuwe smartphone moet verschillende soorten gezichten kunnen herkennen.

De techgigant beschikt via bijvoorbeeld Google Foto's al over een gigantische dataset aan afbeeldingen van verschillende gezichten. De nieuwe gezichtsherkenning van Google maakt echter gebruik van een infraroodcamera en is dieptegevoelig. Om die technologie op punt te stellen, had het bedrijf dus 'echte' gezichtsscans nodig en is het de straat opgegaan.

Wie later dit jaar een Pixel 4 aanschaft, zal zijn gezichtsdata níét met Google delen. Het bedrijf belooft dat die scans worden opgeslagen in een speciale beveiligde chip op de telefoon. "De data verlaten nooit jouw telefoon. De beelden die worden gebruikt voor face unlock worden nooit opgeslagen of gedeeld met andere Google-diensten", staat er in een blog post.

De gezichtsscans van het 'veldonderzoek' worden wél anderhalf jaar bewaard, zegt Google aan The Verge. Deelnemers die spijt hebben van de verkoop van hun gezicht, kunnen het bedrijf vragen om de data te verwijderen. "Hoewel gezichtsdata inherent niet anoniem kan zijn, krijgt elke deelnemer een abstract identiteitsnummer toegewezen. We bewaren het e-mailadres van elke deelnemer apart om op verzoek gegevens te verwijderen", klinkt het.