Google heeft maandag een tipje van de sluier opgelicht voor zijn nieuwste smartphone. De Pixel 4 krijgt een radarsensor voor gezichtsherkenning en gebarenbediening. Gebruikers hoeven het toestel dus niet meer aan te raken om te swipen.

Met 'Motion Sense', zoals de gebarenbediening heet, zullen gebruikers liedjes kunnen overslaan, de wekker wegdrukken en inkomende telefoontjes afwijzen met een handgebaar.

De technologie erachter heeft de naam Soli gekregen en werkt op een vorm van radar. "Het is dezelfde technologie die tientallen jaren wordt gebruikt om vliegtuigen op te sporen. Wij hebben een miniversie ontwikkeld die aan de bovenkant van de Pixel 4 is geplaatst. Die registreert kleine bewegingen rond de telefoon, een combinatie van unieke software-algoritmes en een geavanceerde sensor", aldus Google.

Soli wordt ook gebruikt voor 'face unlock', waarbij gebruikers de telefoon ontgrendelen met hun gezicht. "Als de face unlock-sensoren en algoritmes je herkennen, zal de telefoon openen terwijl je hem oppakt", meldt Google. Dit kan ook worden gebruikt om je identiteit te bevestigen als je geld wilt overmaken.

Privacy is volgens Google gegarandeerd: de gezichtsdata worden opgeslagen in een speciale beveiligde chip op de telefoon. "De data verlaten nooit jouw telefoon. De beelden die worden gebruikt voor face unlock worden nooit opgeslagen of gedeeld met andere Google-diensten."

De Pixel 4 komt dit najaar op de markt. Het is nog niet bekend in welke landen het toestel te koop zal zijn.