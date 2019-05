is redacteur bij Data News

Google plant een tweede datacenter in Finland. De tweede vestiging gaat gepaard met een investering van zo'n 600 miljoen euro.

Het datacenter zal net zoals het eerste in Hamina komen, dicht bij de Russische grens. Google kocht er een oude papierfabriek in 2009 die sindsdien werd omgebouwd.

Google zegt dat het haar infrastructuur uitbreidt omwille van de vraag naar haar diensten. Het bedrijf heeft vandaag al drie datacentra in ons land, meerbepaald in Saint-Ghislain. Ook in Ierland en Nederland heeft het vandaag centra geopend.