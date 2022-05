Techconcern Google gaat de concurrentie aan met de Apple Watch door een eigen smartwatch op de markt te brengen. De slimme horloges moeten dit najaar verkrijgbaar zijn, maakte Google bekend op zijn jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars I/O.

De zoekgigant probeert al langer om ook met hardware, zoals smartphones, zijn marktpositie te verstevigen. De Google Pixel Watch is voor het grootste deel ontwikkeld door Fitbit, het smartwatchbedrijf dat begin 2021 in handen kwam van Google. Het horloge is te gebruiken voor digitale betalingen, navigatie via Google Maps en notificaties voor inkomende berichten. De smartwatch werkt onder andere met een spraakgestuurde assistent die ook op veel Android-telefoons zit.

De overname van Fitbit door Google werd door velen al gezien als stap om met een antwoord te komen op de Apple Watch. Apple heeft ongeveer 30 procent van de markt voor smartwatches in handen. Samsung volgt met zo'n 10 procent marktaandeel en de rest wordt volgens marktonderzoeker Counterpoint Research verdeeld tussen Fitbit, Garmin en kleinere Chinese spelers.

Google ontwikkelde het Android-besturingssysteem voor veel smartphones, maar introduceerde met de Pixel in 2016 pas zijn eerste eigen smartphone. Daar komt naast een eigen smartwatch nu ook een tablet voor de Pixel-lijn bij. Google waagde zich eerder ook al aan tablets maar staakte die productlijn in 2019 om zich volledig op laptops te richten.

Het techbedrijf onthulde ook bezig te zijn met een slimme bril, die automatisch vertalingen laat zien aan zijn drager. De bril voor zogeheten augmented reality (verrijkte realiteit) doet enigszins denken aan de Google Glass, een digitale bril met camera en klein schermpje die in 2012 op de markt kwam. Dit product werd geen groot commercieel succes.

