Op Google Cloud Next kondigt Google aan dat haar cloudoplossingen binnenkort quasi overal kunnen draaien. Een overzicht van de voornaamste aankondigingen.

Next is de jaarlijkse hoogmis specifiek voor het cloudaanbod van Google. De meest in het oog springende aankondiging lijkt Google Distributed Cloud, waarbij het voortaan mogelijk is om de cloudomgeving van Google op je eigen datacenter, groot of klein, te draaien.

Dat komt momenteel in twee (aangekondigde) smaken: Google Distributed Cloud Edge, waarbij je data lokaal kan verwerken. Dat kan gaan om een PoP (point of presence) van Google, maar ook een eigen edge locatie zoals een lokaal verkooppunt, een fabrieksvloer of een lokale telecomoperator. De dienst is vandaag in preview beschikbaar.

De tweede lijkt daar een grotere variant op, maar is pas in de eerste helft van volgend jaar als preview beschikbaar: Google Distributed Cloud Hosted. Hierbij kunnen bedrijven gevoelige data en processen die aan strikte security- en privacyeisen moeten voldoen voortaan ook buiten een Google-datacenter hosten. Het bedrijf werkt hier onder meer voor samen met NetApp als hoofdpartner.

Het verwijst ook expliciet naar samenwerkingen met T-Systems (Duitsland) en recenter Thales (Frankrijk) als voorbeeld, waarbij een lokale datacenterspeler de software en services van Google lokaal zal aanbieden.

Multicloud

Google zegt dat multicloudomgevingen ondersteunen een deel van haar strategie is. De bedoeling is dat je Google Cloud op termijn overal kan draaien, zonder veel zorgen te maken over de onderliggende hardware.

Verder laat Google weten dat BigQueri Omni voortaan algemeen beschikbaar is. Die tool moet helpen bij complex databeheer. Denk daarbij aan analytics doorheen meerdere (niet Google-)cloudomgevingen. Ook is er een preview van Spark, een autoscaling serverloze dienst voor Google Cloud.

Workspace

Rond de kantoortools is er onder meer een nieuwe Atlassian Jira integratie om ticketing en monitoring van het platform te verbeteren. Er is een Gmail AppSheet integratie om zonder programmeerkennis e-mail apps te maken om bijvoorbeeld budgetgoedkeuringen of verlofaanvragen te vereenvoudigen. In Google Workspace komt er ook client-side encryptie voor Meet, waarbij de klant de controle heeft over encryptiesleutels.

Google gaat ook verder samenwerken met Citrix, waarbij een desktop-as-a-service aanbod op Google Cloud zal draaien.

Security

Rond veiligheid kondigt Google een nieuw security adviesteam aan, het Google Cybersecurity Action Team moet overheden en bedrijven bijstaan in het bouwen van hun cloudoplossing, waarbij de Google's eigen praktijken inzet om gebruikers zo veilig mogelijk te houden. Tegelijk komt er een Work Safer programma, waarbij zowel kleine als grote bedrijven en de publieke sector worden ondersteund in het opzetten van hybride werkomgevingen voor e-mail, vergaderingen en het uitwisselen van berichten en documenten. Het bedrijf werkt hiervoor samen met onder meer CrowdStrike en Palo Alto Networks.

Vergeten projecten

Verder kondigt Google nog Carbon Footprint aan, waarmee het mogelijk is om CO²-uitstoot van je gebruik in het Google Cloud Platform te meten. Ook is er voortaan Unattended Project Recommender, een functie die op basis van machine learning projecten identificeerd in je Google cloudomgeving die waarschijnlijk niet meer in gebruik zijn. Dat moet het makkelijker maken om ze te identificeren en mogelijk te verwijderen, wat onnodige kosten bespaart.

