Google en Apple hebben de verkiezings-app van de Russische oppositieleider Alexej Navalny uit hun app-winkels verwijderd op de dag dat de Russische verkiezingen beginnen. De bedrijven liggen al enige tijd in de clinch met de Russische media- en internetwaakhond Roskomnadzor, die dreigde met een boete als de app niet weggehaald zou worden. Rusland beschuldigde Amerikaanse techbedrijven van bemoeienis met de verkiezingen.

Aanleiding voor de botsing van Roskomnadzor met Google en Apple is dat de organisatie van Navalny in juni als extremistisch is verklaard en dus verboden. Ook beweerde Rusland dat de Navalny-app gelinkt zou zijn aan het Amerikaanse ministerie van Defensie. Naasten van de oppositieleider vinden de actie van Google en Apple belachelijk en spreken van 'schandalige politieke censuur'. Google en Apple hebben nog niet gereageerd.

De app hoort bij de Smart Voting-campagne van Navalny, die momenteel naar eigen zeggen een politieke celstraf uitzit. Hiermee wilde de oppositieleider kiezers aansporen om tactisch te stemmen en de grootste partij, Verenigd Rusland, uit haar machtspositie te verdringen. Verenigd Rusland is mede opgericht door president Vladimir Poetin. Navalny riep op om te stemmen voor de Communistische Partij, de op één na grootste partij in het Russische parlement.

Vrijdag tot en met zondag konden de ruim 100 miljoen Russische stemgerechtigden naar de stembus. Verenigd Rusland leidt in de Russische parlementsverkiezingen. De partij van president Vladimir Poetin heeft na telling van twee derde van de stemmen bijna 48 procent gehaald, zo bleek maandagochtend uit voorlopige resultaten van de centrale verkiezingscommissie. Dat is wel minder dan in 2016.

