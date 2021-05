Een kleine revolutie in smartwatchland: Google en Samsung gaan voortaan samen voor één besturingssysteem. 'Wear' (voorlopige naam) combineert het beste van Wear OS en Tizen, en moet beide techreuzen meer slagkracht geven tegen de Apple Watch - met voorsprong 's werelds meest verkochte slimme horloge.

Het nieuws werd bekendgemaakt op de ontwikkelaarsconferentie Google I/O die deze week online plaatsvindt. Met Tizen beschikte Samsung sinds jaar en dag over een solide platform voor smartwatches, maar in reviews kwam telkens dezelfde achilleshiel aan het licht: het feit dat er veel minder apps voor beschikbaar zijn dan voor Apples watchOS en Googles Wear OS.

Opsteker

Voor Google is het dan weer een enorme opsteker om Samsung aan boord te krijgen voor een meer universeel besturingssysteem: klokjes als de Galaxy Watch3 en Watch Active2 moeten qua marktaandeel enkel de Apple Watch voor zich dulden. Al is het verschil nog wel aanzienlijk: Samsung had in het laatste kwartaal van vorig jaar een marktaandeel van tien procent, tegenover veertig procent voor Apple. In het derde kwartaal was Huawei overigens nog wat groter dan Samsung (met veertien tegenover tien procent), maar onder meer door de commotie rond het Amerikaanse handelsembargo zag de Chinese techreus zijn aandeel slinken tot acht procent in Q4 (cijfers: Counterpoint).

De samensmelting van Wear OS en Tizen moet volgens Google en Samsung leiden tot drie voorname verbeteringen: meer snelheid (vooral in het starten van apps), een betere batterijduur en 'keuze uit meer uurwerken, applicaties en digitale wijzerplaten dan ooit tevoren'. Google benadrukt evenwel dat andere fabrikanten een aangepaste 'gebruikerservaring' aan het platform kunnen toevoegen, met de nodige ruimte voor eigen innovaties.

Volgens Wired is het onwaarschijnlijk dat Samsung nu nog nieuwe uurwerken met het eigen Tizen-ecosysteem zal uitbrengen. Of en welke huidige Galaxy-klokjes mettertijd een update krijgen naar het nieuwe Wear-platform, is nog niet duidelijk. Wellicht hanteert het Zuid-Koreaanse bedrijf, waar technisch mogelijk, dezelfde policy als voor zijn andere gadgets, en dat betekent gegarandeerde software-updates gedurende een periode van drie jaar.

Apple Watch voor Android?

Zoals bekend is Google sinds begin dit jaar ook eigenaar van Fitbit, een andere belangrijke producent van sport- en gezondheidswearables. Ook die apparaatjes zouden in de nabije toekomst de overstap gaan maken naar het nieuwe Wear-besturingssysteem.

Apple krijgt er door de aangepaste strategie van Google/Fitbit en Samsung flink wat concurrentie bij, in de eerste plaats wat betreft het eengemaakte marktaandeel van Wear OS, Tizen en niet te vergeten het Fitbit OS. Een interessante tegenzet van Apple zou kunnen zijn dat het bedrijf uit Cupertino zijn Apple Watch eindelijk laat samenwerken met Android-smartphones, wat tot nu toe niet mogelijk is. Hoewel die strategie voorlopig niet in de lijn der verwachting ligt, is Apple in het verleden wel vaker 'vreemdgegaan': zo konden de iPod, iPhone en iPad na verloop van tijd ook gewoon aan een Windows-pc worden gekoppeld, en is de streamingdienst Apple Music evengoed beschikbaar voor muziekliefhebbers met een Android-toestel. Zeg dus nooit 'nooit'...

We’re combining the best of @wearosbygoogle and @SamsungMobile Tizen into a unified wearable platform. ⌚ Apps will start faster, battery life will be longer and you'll have more choice than ever before, from devices to apps and watch faces. #GoogleIO pic.twitter.com/vj2aYZD81x — Google (@Google) May 18, 2021

