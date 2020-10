Google reageert stevig op de antitrustzaak die de VS aanspant. Het benadrukt dat het ruimte genoeg laat voor concurrenten en stevig in haar schoenen staat.

De VS lanceerde gisteren een antitrustzaak tegen Google. Het mikt daarbij specifiek op de dominantie van de zoekmachine, dat die tegen betaling standaard wordt ingesteld op zowel Android (van Google) als concurrent iOS (van Apple). Als Google de zaak verliest dan riskeert het boetes en maatregelen die het bedrijf miljarden dollars kunnen kosten.

In een eerste uitgebreide reactie spreekt Google van 'een rechtszaak vol fouten die niets doet om consumenten te helpen.' 'De rechtszaak die het (Amerikaanse) ministerie van Justitie opstart bevat stevige fouten. Mensen gebruiken Google omdat ze daarvoor kiezen, niet omdat ze worden gedwongen of omdat ze geen alternatieve kunnen vinden.' Aldus Kent Walker, senior vicepresident voor Global Affairs in een blogpost.

Net zoals ontbijtgranen in de supermarkt

Google spreekt van 'dubieuze antitrustargumenten' en maakt de vergelijking met cornflakes. 'Ja, zoals ontelbare andere bedrijven betalen we om onze diensten te promoten. Net zoals ontbijtgranen een supermarkt betalen om hun producten in een rek op ooghoogte te plaatsen. Voor digitale toestellen betekent dat, wanneer je een toestel pas koopt, er een home screen is 'op ooghoogte'. Voor mobiele toestellen wordt dat gecontroleerd door bedrijven als Apple, AT&T, Verizon, Samsung en LG. Op pc's is dat voor de meerderheid gecontroleerd door Microsoft.'

Daarnaast argumenteert het bedrijf dat zoekmachines van concurrenten vrij verkrijgbaar zijn. Zo wijst het er op dat Bing en Yahoo ook aan Apple betalen om in Safari te worden vermeld, en dat je de standaard zoekmachine kan wijzigen. In Windows wordt de Edge browser standaard meegeleverd, die is uitgerust met Bing, dat ook in de zoekfunctie van Windows zit. Al moeten we daar zelf bij opmerken dat het marktaandeel van Bing een stuk kleiner is, daardoor zulke praktijken minder een probleem zijn voor overheden.

Op Android, ontwikkeld door Google, benadrukt de informatiegigant dat er ook ruimte is voor concurrerende diensten. Zo wijst het naar toestellen van Samsung die naast de Play Store ook de Samsung Galaxy Store hebben, een Samsung Browser, of vaak worden geleverd met apps van concurrenten, zoals Facebook of Microsoft Outlook.

Gratis komt met een prijskaartje

Google merkt daarbij op dat dit soort commerciële deals verbieden ook gevolgen heeft voor de prijzen. 'Het zou op kunstmatige wijze zoekalternatieven van mindere kwaliteit naar boven brengen, de prijs van telefoons doen stijgen en het moeilijker maken om zoekdiensten te verkrijgen die ze willen gebruiken.' Aldus de Global Affairs topman van Google.

'Deze overeenkomsten maken het mogelijk om Android gratis te verdelen, zodat ze rechtstreeks de prijs verlagen die mensen voor telefoons betalen. Maar zelfs met zo'n akkoorden kunnen operatoren en toestelmakers verschillende concurrerende apps en app stores meeleveren.'

Die argumentatie haalde Google twee jaar geleden ook al aan tegenover de Europese Commissie toen het bedrijf 1,6 miljard euro moest betalen.

Google begrijpt dat haar zakelijk succes zulke onderzoeken met zich meebrengt, maar blijft bij haar standpunt dat het niets verkeerds doet. 'De Amerikaanse antitrustwetgeving is ontworpen om innovatie te promoten en consumenten te helpen, niet om het speelveld te verschuiven ten voordele van bepaalde concurrenten of om het mensen moeilijker te maken om te diensten te geven die ze willen.'

