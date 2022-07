Alphabet Inc., het moederhuis van internetreus Google, gaat de rest van het jaar minder mensen aanwerven. De beslissing is genomen nu het economisch klimaat onzeker is en een recessie niet uitgesloten. Dat heeft CEO Sundar Pichai geschreven in een e-mail aan de werknemers

De CEO laat optekenen dat Google net als andere bedrijven niet immuun is voor economische tegenwind. 'Gezien de gerealiseerde aanwervingen tot nu toe dit jaar, zullen we het 'ritme' van de aanwervingen verminderen voor de rest van het jaar, maar waarbij we de belangrijkste opportuniteiten blijven steunen.' Voorts klinkt het dat Google zich in 2022 en 2023 bij de aanwervingen zal focussen op ingenieursprofielen, technische jobs en andere belangrijke functies, zo valt te lezen in de e-mail die ook bij financieel persbureau Bloomberg belandde.

De CEO blikt ook vooruit. Het bedrijf moet 'meer ondernemend zijn en met een grotere urgentie, scherpere focus en grotere honger werken, dan we hebben laten zien op zonnige dagen. In bepaalde gevallen betekent dat consolideren waar investeringen elkaar overlappen en stroomlijnen.' Pichai merkt nog op dat Google zowat 10.000 nieuwe werknemers aangetrokken heeft in het tweede kwartaal, en dat er veel aangeworven wordt in het derde kwartaal, de periode waarin vaak afgestudeerden binnenwaaien. Eind maart telde Alphabet 163.906 werknemers, ofte 17 procent meer dan een jaar eerder.

Menig techbedrijf heeft al naar de inflatie en economische zorgen verwezen om minder aan te werven of een wervingsstop aan te kondigen. Volgens The Wall Street Journal plant Microsoft bijvoorbeeld om een klein percentage van de banen te schrappen. Daarbij is sprake van een 'strategische herschikking' aan het begin van Microsofts fiscale jaar, dat in juli begint. Vorige maand meldde Bloomberg nog dat Elon Musk de aanwervingen wil pauzeren bij Tesla, wat concreet zou neerkomen op het schrappen van 3 tot 3,5 procent van de banen.

