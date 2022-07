Els Bellens is redactrice bij Data News.

Volgens de techgigant gaat het om een herschikking, en heeft de ontslagronde niets te maken met angsten om een recessie.

Microsoft ontslaat zo'n 1 procent van zijn 180.000 werknemers. Het zou zijn departementen en zakelijke rollen herschikken na het afsluiten van zijn fiscale jaar op 30 juni. Volgens nieuwsagentschap Bloomberg verwacht Microsoft wel om in de komende maanden terug mensen aan te nemen. De ontslagen vallen niet binnen een specifieke regio of departement.

Het bedrijf uit Redmond zegt dat het om een jaarlijkse evaluatie gaat van personeel, maar het is momenteel lang niet het enige techbedrijf dat ontslagrondes plant. Vrees om een aankomende recessie heeft een deel bedrijven geïnspireerd om de teugels aan te trekken. Onder meer Facebook-moeder Meta en Oracle werken aan kostenreducties, waaronder ontslagen. Berichtendienst Twitter ontsloeg eerder al een derde van zijn HR-team.

