Google komt dit najaar met twee nieuwe Pixel toestellen. Voor het eerst zullen die draaien op een chip die Google zelf ontwikkelt, al wordt de band met Qualcomm niet helemaal doorgeknipt.

Google maakt sinds 2016 haar eigen Pixel smartphone. Aanvankelijk werden die gemaakt door HTC en LG, maar sinds 2018 worden de telefoons in eigen beheer ontworpen. Nu gaat het bedrijf een stap verder en ontwikkelt het Tensor, een eigen system-on-a-chip (SoC), die dit najaar in de Pixel 6 en Pixel 6 Pro zal opduiken. Google neemt wel niet volledig afscheid van Qualcomm, de Pixel 5a zal wel nog op een chip van hen draaien.

Google zegt zelf dat het op beperkingen botst met de huidige hardware en daarom een platform wil bouwen dat volledig in lijn ligt met de missie van het bedrijf, zoals het brengen van innovatieve AI en machine learning op de toestellen.

Details volgen

Al blijft het bedrijf voorlopig vaag over wat die mogelijkheden precies zijn. Technische details over Tensor zijn er nog niet, dus het is niet duidelijk hoe de chip zich verhoudt tegenover de huidige SoC's van Qualcomm, de grootste smartphonechipleverancier te wereld. Die details volgen vermoedelijk tegen de herfst wanneer de nieuwe Pixel-toestellen lanceren.

Wel toont Google alvast het design van de nieuwe Pixel. Wat vooral opvalt is dat de camera's achteraan voortaan gespreid zitten in een balk. Volgens Google komt dat omdat de lenzen en sensoren zijn verbeterd en ook meer plaats innemen waardoor ze niet meer vlak naast elkaar passen.

Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro © Google

Verder hebben beide toestellen een aluminium afwerking en, zoals wel meer toestellen, een zeer dunne rand. De smartphones zullen draaien op Android 12 en het nieuwe visueel design Material You.

Apple, Samsung, Huawei en nu ook Google

Google is niet de eerste speler die voortaan haar eigen chips ontwikkelt. Ook Apple kondigde eerder aan hetzelfde te doen. Ook Samsung en Huawei maken hun eigen chips, al passen die twee vooral in het groter plaatje waarbij ze die chips ook in andere toestellen of soms ook aan andere merken aanbieden.

Google maakt sinds 2016 haar eigen Pixel smartphone. Aanvankelijk werden die gemaakt door HTC en LG, maar sinds 2018 worden de telefoons in eigen beheer ontworpen. Nu gaat het bedrijf een stap verder en ontwikkelt het Tensor, een eigen system-on-a-chip (SoC), die dit najaar in de Pixel 6 en Pixel 6 Pro zal opduiken. Google neemt wel niet volledig afscheid van Qualcomm, de Pixel 5a zal wel nog op een chip van hen draaien.Google zegt zelf dat het op beperkingen botst met de huidige hardware en daarom een platform wil bouwen dat volledig in lijn ligt met de missie van het bedrijf, zoals het brengen van innovatieve AI en machine learning op de toestellen.Al blijft het bedrijf voorlopig vaag over wat die mogelijkheden precies zijn. Technische details over Tensor zijn er nog niet, dus het is niet duidelijk hoe de chip zich verhoudt tegenover de huidige SoC's van Qualcomm, de grootste smartphonechipleverancier te wereld. Die details volgen vermoedelijk tegen de herfst wanneer de nieuwe Pixel-toestellen lanceren.Wel toont Google alvast het design van de nieuwe Pixel. Wat vooral opvalt is dat de camera's achteraan voortaan gespreid zitten in een balk. Volgens Google komt dat omdat de lenzen en sensoren zijn verbeterd en ook meer plaats innemen waardoor ze niet meer vlak naast elkaar passen.Verder hebben beide toestellen een aluminium afwerking en, zoals wel meer toestellen, een zeer dunne rand. De smartphones zullen draaien op Android 12 en het nieuwe visueel design Material You.Google is niet de eerste speler die voortaan haar eigen chips ontwikkelt. Ook Apple kondigde eerder aan hetzelfde te doen. Ook Samsung en Huawei maken hun eigen chips, al passen die twee vooral in het groter plaatje waarbij ze die chips ook in andere toestellen of soms ook aan andere merken aanbieden.