Medewerkers van Google gaan weer meeluisteren met de opnames van Google Assistent, maar pas nadat gebruikers een duidelijke uitleg krijgen over wat er precies met de audiofragmenten gebeurt en ze uitdrukkelijk hun toestemming geven. Voor de manier waarop het vroeger gebeurde, biedt Google nu haar excuses aan.

Het meeluisteren lag sinds juli stil. Google zette de praktijk tijdelijk stop nadat een Belgische medewerker Nederlandstalige audiofragmenten had gelekt aan onder meer de VRT. Daarop waren niet alleen opdrachten aan de Assistent te horen, maar ook privégesprekken van mensen die niet wisten dat de Assistent ze opnam.

Google biedt nu haar excuses aan in een blogpost.. "Het is duidelijk dat we niet aan onze hoge standaarden hebben voldaan om u gemakkelijk te laten begrijpen hoe uw gegevens gebruikt worden, en we verontschuldigen ons daarvoor." Eerder had ook Apple haar verontschuldigen aangeboden nadat een klokkenluider gelijkaardige praktijken met de slimme assistent Siri aan het licht bracht.

Minder opnames beluisteren

Net als Apple gaat Google nu opnieuw fragmenten beluisteren van gebruikers die daarvoor expliciet de toestemming geven. Eigenlijk maakte Google vroeger ook al gebruik van een opt-in-systeem en konden gebruikers achteraf nog audiofragmenten verwijderen, maar het was helemaal niet duidelijk dat hun opnames terecht zouden komen bij menselijke medewerkers. Nu gaat Google duidelijk maken wat er precies gebeurt met de audiofragmenten en vervolgens iedere gebruiker opnieuw om toestemming vragen.

Tegelijk belooft Google de hoeveelheid audiogegevens die het bijhoudt 'drastisch te verminderen'. Ook als u ervoor kiest om audiofragmenten te delen, zal het bedrijf ze niet voor eeuwig bewaren. Zo wordt 'de meerderheid' van audiogegevens die ouder zijn dan enkele maanden automatisch verwijderd, schrijft Google. In die periode zullen menselijke medewerkers wel blijven meeluisteren. Die transcripties moeten de spraakherkenning van verschillende accenten, dialecten en talen helpen verbeteren.

Zelf 'hotword' instellen

Onder de gelekte audiofragmenten bevonden zich ook veel 'onbewuste opnames'. In theorie schiet de assistent pas in werking als die het spraakcommando 'Oke Google' te horen krijgt, maar in de praktijk is de software gevoelig voor vals-positieven waardoor de assistent onbedoeld wordt opgestart. Daarom gaat Google de gebruikers binnenkort zelf de gevoeligheid laten instellen. Het moet ook mogelijk worden om een ander codewoord dan 'Oke Google' te kiezen.