Google Cloud heeft Uri Frank aangenomen. De man, die lang voor Intel heeft gewerkt, moet Google's chipdepartement gaan leiden.

Vorig jaar werd al duidelijk dat Google een eigen System-on-Chip wil ontwikkelen. De SoC moet in eerste instantie gebruikt worden in Chromebooks en smartphones van het bedrijf. De techreus zou daarvoor onder meer samenwerken met Samsung.

Nu krijgen die plannen wat meer vorm, met het in dienst nemen van Uri Frank. De man wordt vicepresident bij Google Cloud en komt aan het hoofd te staan van de nieuwe chipdivisie in Israël. Frank werkte al twintig jaar bij Intel en groeide daar van ingenieur naar corporate vice president van Design Engineering.

Google ontwikkelt al langer zijn eigen chips, met onder meer de TensorFlow chips in 2015 en eigen chips voor het verwerken van video's. Maar techreuzen die hun eigen chips, aangepast aan eigen noden, ontwikkelen blijkt wel een brede trend de laatste jaren. Onder meer Facebook, Microsoft, Apple en Amazon ontwikkelen nu elektronica voor hun eigen datacenters en toestellen.

