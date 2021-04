Els Bellens is redactrice bij Data News.

Google ruimt stevig op in het eigen app-portfolio. De techgigant haalt de app Play Movies & TV, van verschillende smart tv's.

Google TV werd vorig jaar aangekondigd, en dat betekent dat de oudere versie op termijn moet verdwijnen. De techreus heeft aangekondigd dat de Play Movies & TV app van een reeks platformen zal verdwijnen. Het gaat onder meer om televisies van LG, Samsung, Vizio en Roku. De app sluit daar op 15 juni van dit jaar, en gebruikers zullen worden doorverwezen naar YouTube.

Aankopen blijven gelden

Klanten die een reeks films en series hebben aangekocht op Play Movies & TV zijn niet meteen hun aankopen kwijt, zegt Google nog. Die zouden ook blijven bestaan op YouTube, als je daar inlogt met dezelfde account die je gebruikte voor de app. De dienst zelf is overigens nog niet helemaal verdwenen. Google heeft nog geen aankondigingen gedaan rond Android TV en de apps op iOS of Apple TV. Play Movies & TV zou op termijn echter volledig worden vervangen door Google TV.

Google lijkt deze maanden aan een stevige lenteschoonmaak bezig. Gisteren kondigde het bedrijf ook al aan dat de alleenstaande Shopping app verdwijnt. Ook hier blijft Google Shopping echter bestaan als onderdeel van de grotere Google diensten. In oktober kondigde het nog de sluiting aan van Google Music. Ook die wordt vervangen door YouTube Music.

