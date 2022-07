Internetreus Google heeft de eigenaar van datingapp Tinder, Match Group, aangeklaagd omdat die contractbreuk zou hebben gepleegd. Het gaat om een nieuwe stap in het juridische geschil tussen beide bedrijven.

Match, moeder van een handvol datingapps waaronder Tinder en OkCupid, klaagde Google in mei al aan wegens de voorwaarden die de Alphabet-dochter stelt aan aanbieders van apps in de Play Store, de appwinkel voor smartphones en tablets die draaien op Android. Google dwingt appontwikkelaars om zijn betaalsysteem te gebruiken, waardoor de internetreus een commissie opstrijkt en meer consumentendata kan verzamelen. Wegens die en gelijkaardige praktijken zijn de mededingingsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk en Nederland dit jaar overigens onderzoeken gestart.

Eerder deed Google al toegevingen aan Match om in de Verenigde Staten een mogelijk gerechtelijk bevel om met de praktijken op te houden, af te wenden. Match trok een verzoek daartoe in in ruil voor garanties dat het datingconcern voorlopig andere betaalmogelijkheden mag aanbieden aan gebruikers en dat zijn apps niet uit de Play Store worden verwijderd.

Maar Google gaat nu in de tegenaanval. Het klaagt Match aan omdat de groep te kwader trouw zou hebben gehandeld en contractbreuk zou hebben gepleegd, door de juridische strijd uit te lokken. Match had volgens Google als doel om gratis gebruik te maken van de diensten van de Play Store, terwijl andere ontwikkelaars wel moeten betalen, wat het bedrijf in een bevoorrechte positie brengt. Google eist een schadevergoeding en wil de datingapps van Match permanent uit zijn appwinkel kunnen verwijderen.

