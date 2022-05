Match Group, het bedrijf dat onder meer Tinder en OkCupid beheert, klaagt de techgigant aan om zijn commissiebeleid in de Play Store voor Android.

Volgens Match Group pleegt Google machtsmisbruik door de makers van apps te dwingen het Android betalingssysteem te gebruiken. Google neemt een commissie op alle betalingen die met dat systeem worden uitgevoerd. Nog volgens Match Group heeft Google met de Play Store een 'illegaal monopolie op het distribueren van apps' voor Android. Dat zou een schending zijn van de Amerikaanse antitrustwet.

De rechtszaak past alvast in een bredere trend, waarbij allerlei app-ontwikkelaars druk zetten op Google en Apple om hun betaalbeleid in respectievelijk de App Store en de Play Store. Het is op de besturingssystemen Android en iOS best moeilijk om apps te downloaden via een andere weg dan de officiële appwinkels, maar Apple en Google nemen een percentage (tot zo'n dertig procent) op elke transactie die daarin gebeurt, ook wanneer er later binnen een app aankopen gebeuren.

Spelletjesmaker Epic Games startte zo'n twee jaar geleden een dispuut met Apple en Google om die commissies, in een reeks rechtszaken die nog altijd lopen. In de nasleep daarvan kwamen verschillende landen, waaronder Zuid-Korea en Japan, met nieuwe wetten. De Europese Commissie en enkele partijen in de VS startten dan weer een antitrust-onderzoek.

Google heeft zijn commissie sindsdien verminderd van 30 naar 15% voor de meeste apps. Het aanbieden van alternatieve betaalmethodes ligt echter gevoelig. In een vrij kattige reactie op de zaak meldt Google via zijn blog dat de commissies nodig zijn, omdat ze ook andere Google Play-diensten ondersteunen. Volgens Google is het systeem dat Match wil implementeren ook onveilig.

De kans dat er een alternatief komt, zit er echter in. Google laat bepaalde apps, waaronder Spotify, al toe om hun eigen betaalsysteem als optie naast dat van Google aan te bieden. In Nederland dwingt de Autoriteit voor Consument en Markt na een onderzoek Apple ertoe om alternatieve betaalmethodes voor dating-apps aan te bieden.

