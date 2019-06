Google wil een vierde datacenter in ons land bouwen. Tegen 2021 moet het nieuwe gebouw klaar zijn. Al geeft de techreus verder weinig details prijs.

Het bedrijf investeert 600 miljoen euro in de bouw van een vierde gebouw in Saint-Ghislain, waar ook de overige drie datacentra staan. In totaal investeerde Google al 1,6 miljard euro in de uitbouw van haar Belgische datacenters.

De vier gebouwen zijn deel van Google's infrastructuur waar onder meer YouTube, Google Cloud services en andere diensten van het bedrijf over lopen. Al geeft Google op zich weinig informatie over de uitbreiding. Hoeveel racks er zullen staan of hoeveel vierkante meter het nieuwe datacenter bedraagt, geeft het bedrijf niet prijs.

Iets meer dan een jaar geleden kondigde Google nog maar haar derde datacenter aan, een investering van 250 miljoen euro. Dat zal dit jaar afgewerkt worden. Dat het deze keer om 600 miljoen euro gaat, doet vermoeden dat het voor nummer vier om een omvangrijker project gaat.

Premier Charles Michel (MR) laat in het persbericht van Google weten dat de uitbreiding goed nieuws is voor Wallonië en België. "Het bevestigt onze positie als digitale pioniers, een reputatie die we over de jaren heen zorgvuldig opgebouwd hebben. Ons land neemt een leidende rol op zich in Europa als het gaat over de uitbreiding van de groeiende digitalisatie, die op haar beurt veel jobs creëert."

Dat digitalisatie jobs creëert, klopt. Maar het verdient wel enige nuancering. Zo is er bij elke uitbreiding van Google's datacenters sprake van honderden tot meer dan duizend jobs. Dat zijn vooral de bouwvakkers die het gebouw plaatsen. Momenteel stelt de site van drie, bijna vier, datacenters 350 mensen te werk (computertechnici, ingenieurs, beveiliging, catering en facility management).

Die jobs zijn bovendien niet altijd legaal. Google kwam eind vorig jaar nog in opspraak omdat er meer dan tweehonderd illegale arbeiders werden aangetroffen op de werf. Het bedrijf werkte met een onderaannemer in uit Groot-Brittanië die vooral Britse en Oost-Europese arbeiders inschakelde, maar niet aangegeven stonden als werkenden.

Google België zegt aan Data News dat het intussen nauw en positief samenwerkt met de sociale inspectie. Of het intussen met dezelfde of andere aannemers in zee gaat voor de bouw, kan het bedrijf niet zeggen.