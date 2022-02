Kleine organisaties die Google Docs, Sheets of Meet willen gebruiken zonder abonnement kunnen dat voortaan. Het nieuwe aanbod vervangt de stopgezette G-Suite.

Vorige maand kondigde Google aan dat het zou stoppen met G-Suite, waardoor gebruikers aangewezen waren op Google Workspace, dat zes dollar per gebruiker per maand kost. Nu kondigt Google aan dat het ook Workspace Essentials Starter zal aanbieden.

Het pakket bevat Google Docs, Sheets, Chat en Meet en kan ook zonder Gmail account gebruikt worden. Dat wil zeggen dat het vlot te koppelen is aan bedrijfsmailboxen die niet bij Google zitten. Elke gebruiker krijgt daarbij 15 gigabyte om gegevens te bewaren.

Er zijn wel beperkingen op de gratis dienst, zoals minder ondersteuning, en teams zijn beperkt tot 25 mensen. Al zijn er geen beperkingen op het aantal teams in een organisatie. De functie wordt deze maand wereldwijd uitgerold.

