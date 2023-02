Google komt binnenkort met een nieuwe conversationele AI die rechtstreeks informatie van het internet kan halen. Al lijkt het in eerste instantie vooral om een aankondiging te gaan om duidelijk te maken dat er meer is dan ChatGPT.

Onder de naam Bard wil Google haar groot taalmodel LaMDA voor het grote publiek beschikbaar maken. Het bedrijf beweert dat haar model minder rekenkracht nodig heeft en dus vlotter te schalen is naar meer gebruikers. De tool is er nog niet voor iedereen, maar voorlopig enkel voor een beperkt aantal externe testers.

Dat is een rechtstreekse concurrent van ChatGPT van OpenAI dat de afgelopen maanden furore maakte. De chatbot kan gesprekken voeren en hele epistels over een onderwerp schrijven. Hoewel de accuraatheid soms niet is wat het moet zijn, is de conversationele AI wel een doorbraak als tool voor het grote publiek.

Dat deed bij Google waarschijnlijk de alarmbellen afgaan. Zeker nadat bekend werd dat Microsoft, een investeerder in OpenAI, ChatGPT zou gaan aanbieden in Azure en de tool wil verwerken in haar zoekmachine Bing. Dat maakt dat Google in het domein waar het al meer dan twintig jaar dominant is, misschien terrein verliest.

Google benadrukt in haar blogpost mede daarom dat het zes jaar geleden al alle focus op AI zette, maar ook dat het nadenkt over verschillende AI-gestuurde functies in de zoekmachine van Google.

Een belangrijk verschil met ChatGPT lijkt alvast dat Bard informatie van het huidige internet kan halen, waar de andere speler maar informatie tot 2021 verwerkt. Zo weet ChatGPT bijvoorbeeld niet dat er een oorlog in Oekraïne is.

De bedoeling is dat Bard 'in de komende weken' breder publiek beschikbaar wordt.

Lees ook: Google belooft antwoord op schrijfrobot ChatGPT

Onder de naam Bard wil Google haar groot taalmodel LaMDA voor het grote publiek beschikbaar maken. Het bedrijf beweert dat haar model minder rekenkracht nodig heeft en dus vlotter te schalen is naar meer gebruikers. De tool is er nog niet voor iedereen, maar voorlopig enkel voor een beperkt aantal externe testers.Dat is een rechtstreekse concurrent van ChatGPT van OpenAI dat de afgelopen maanden furore maakte. De chatbot kan gesprekken voeren en hele epistels over een onderwerp schrijven. Hoewel de accuraatheid soms niet is wat het moet zijn, is de conversationele AI wel een doorbraak als tool voor het grote publiek.Dat deed bij Google waarschijnlijk de alarmbellen afgaan. Zeker nadat bekend werd dat Microsoft, een investeerder in OpenAI, ChatGPT zou gaan aanbieden in Azure en de tool wil verwerken in haar zoekmachine Bing. Dat maakt dat Google in het domein waar het al meer dan twintig jaar dominant is, misschien terrein verliest.Google benadrukt in haar blogpost mede daarom dat het zes jaar geleden al alle focus op AI zette, maar ook dat het nadenkt over verschillende AI-gestuurde functies in de zoekmachine van Google.Een belangrijk verschil met ChatGPT lijkt alvast dat Bard informatie van het huidige internet kan halen, waar de andere speler maar informatie tot 2021 verwerkt. Zo weet ChatGPT bijvoorbeeld niet dat er een oorlog in Oekraïne is.De bedoeling is dat Bard 'in de komende weken' breder publiek beschikbaar wordt.