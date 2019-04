Google lanceert Kubernetes-platform voor meerdere cloudomgevingen

Google lanceert op haar Google Cloud Next conferentie Anthos, een cloudplatform dat bedrijven moet helpen om toepassingen on premise te beginnen en vervolgens te schalen naar de cloud, ook als dat geen Google-Cloud is.

Anthos werkt op Kubernetes, werkt on premise, maar ondersteunt multi- en hybride cloud. "Het is write once, run anywhere," zegt Thomas Kurian, CEO van Google Cloud. "Het geeft je de flexibiliteit om apps naar de cloud te zetten wanneer jij dat wil. Dit is gebouwd om flexibel en veilig te zijn."

Volledig nieuw is Anthos echter niet. Het is de nieuwe naam voor het Cloud Services Platform dat vorig jaar in bèta werd voorgesteld.

Volgens Google gebruikt 88 procent van de grote bedrijven vandaag al meerdere cloudomgevingen, al is dat in praktijk vooral naast elkaar. "Dit zorgt er voor dat je naadloos van de ene cloud naar de andere kan zonder dat je de code moet veranderen. Het schaalt in één consistente manier," aldus Kurian.

Als demo toont Google een situatie van een winkelketen die haar webshop on premise heeft draaien, maar voor Black Friday meer capaciteit nodig heeft. Daarbij wordt een virtuele machine omgezet naar een container die vervolgens via Anthos zowel on premise als in meerdere clouds kan worden uitgerold. "Dit is een gamechanger voor wie dacht dat hun virtuele machine niet te moderniseren was," aldus Eyal Manor, vicepresident engineering voor Anthos.

Anthos zelf is meteen beschikbaar. Google stelt op haar Cloud Next ook haar Cloud Run service (containers in een serverloze omgeving) voor. Die is momenteel nog in bèta.