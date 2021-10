Alphabet, het moederbedrijf van onder meer Google, zag zijn winsten in het derde kwartaal van dit jaar stevig stijgen. Die meerwinst komt vooral van de clouddiensten en advertentie-inkomsten.

Google-moederbedrijf Alphabet heeft het derde kwartaal van dit jaar afgesloten met een winst van 18,9 miljard dollar (15,5 miljard euro), een pak meer dan een jaar eerder,toen de winst nog 11,2 miljard dollar was. Alphabet verdiende vooral meer geld met zijn clouddiensten (inkomsten van zo'n vijf miljard dollar), terwijl ook de advertentie-inkomsten fors hoger uitvielen. Google is dan ook het middelpunt van online activiteiten voor het concern, met diensten zoals zijn zoekmachine, een advertentiemarktplaats, en YouTube. De omzet van Alphabet kwam in het derde kwartaal van dit jaar uit op 65,1 miljard dollar. Daarmee groeiden de opbrengsten op jaarbasis met 41 procent.

In totaal gaan Google en moederbedrijf Alphabet er dus stevig op vooruit, al zijn er ook mindere puntjes. De verliezen van de 'Other Bets' sectie, waarin onder meer de zelfrijdende wagens van Waymo zitten, is gegroeid naar 1,3 miljard dolar, tegenover 1,1 miljard een jaar eerder. Ook op de markt voor smartphones (hardware) heeft het bedrijf het nog altijd moeilijk. In oktober lanceerde Google nieuwe Pixel 6-smartphones, waarmee het een nieuwe poging waagde om ook in die markt dominanter te worden. Naar verluidt hangt Google ook een nieuwe antitrustrechtszaak in de VS boven het hoofd over de macht van het bedrijf op de online advertentiemarkt.

