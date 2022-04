Google werd in januari door de Franse gegevensbeschermingsautoriteit veroordeeld tot een zware boete van 150 miljoen euro, voor zijn cookiebeleid. De Amerikaanse internetreus kondigt nu een nieuw beleid aan, waarbij Europese gebruikers met één klik cookies zullen kunnen weigeren.

Cookies zijn kleine datapakketten waarmee bedrijven online kunnen bijhouden wat gebruikers doen. Ze worden onder meer gebruikt voor gepersonaliseerde reclame. Cookies worden vaak gehekeld wegens schending van de privacy van internauten. De Franse gegevensbeschermingsautoriteit veroordeelde Google eerder dit jaar, omdat het niet mogelijk was om cookies even makkelijk te weigeren als te aanvaarden.

'We hebben onze cookiewall helemaal herzien', zegt Google in een blogpost. 'Internetgebruikers in Europa zullen in de toekomst in één klik de cookies kunnen weigeren.'

De toepassing zal in eerste instantie in Frankrijk worden ingevoerd, meer bepaald voor het YouTube-platform. Nadien is het de bedoeling om het cookiebeleid uit te breiden naar alle platformen van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

