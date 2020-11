Anderhalf jaar na de Belgische lancering van Google Assistent, lijken de integraties met sommige partners van het eerste uur alweer ongedaan gemaakt. Toeval, of is er wat aan de hand?

In mei vorig jaar lanceerde Google de Belgische versie van slimme spraakassistent Google Assistant: weliswaar mét Nederlandse tongval, maar wel met een reeks Belgische bedrijven die koppelen aan de assistent. Het commando 'praat met Colruyt' is bijvoorbeeld een eerste aanzet om na de koppeling achteraf gemakkelijk boodschappenlijstjes aan te maken en producten toe te voegen gewoon door ze in te spreken. Ook onder meer Bol.com, het KMI en Proximus kan je sinds anderhalf jaar op die manier koppelen om met je stem extra informatie op te vragen bij hen.

Maar Data News stelt vast dat het praat-commando anderhalf jaar na de lancering alvast niét meer werkt bij Telenet, bpost en ING. De drie 'lanceringspartners' zijn ook niet meer terug te vinden in het overzicht van Google met bedrijven die een 'hey Google'-project lopende hebben. Met een spraakcommando aan Telenet vragen om een programma te pauzeren of het volume aan te passen kan dus niet meer. Letterlijk vragen aan bpost waar je pakketje blijft kan niet meer. En het initiële project van ING - algemene informatievragen stellen, specifieke klantenvragen werden nog ontwikkeld - kreeg kennelijk nooit een vervolgluik en is nu helemaal van de radar verdwenen.

© KVdS/DN

Technische problemen

Het commando 'praat met Telenet' levert sinds kort het teleurstellend antwoord 'Sorry, Telenet is niet meer beschikbaar' op. Navraag bij Telenet leert echter dat het in tegenstelling tot wat het automatische Google-antwoord doet uitschijnen, niet de bedoeling is dat de integratie stopgezet wordt. "Er zijn momenteel technische problemen die we zo snel mogelijk proberen op te lossen", zegt Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts.

Tijdelijk niet meer mogelijk

Van bpost is geen sprake meer in het overzicht van Google Assistant partners. De status van je bpost-pakketje opvragen bij Assistant is niet meer mogelijk. Nochtans klonk het vorig jaar nog dat extra functionaliteit onderweg was zoals de openingsuren van postkantoren en postpunten? Woordvoerster Veerle Van Mierlo benadrukt dat de integratie niet stopgezet is. "Door een interne migratie van onze systemen naar de cloud is de link tijdelijk niet ondersteund. Dit wordt begin 2021 in orde gebracht, waardoor we terug track and trace zullen aanbieden. De oplossing wordt dan volgend jaar nog verder geoptimaliseerd."

© KVdS/DN

Ook van het ING-project met Google Assistent is ondertussen nauwelijks nog een spoor. Bij de lancering was het bijvoorbeeld wel mogelijk om bijvoorbeeld de limiet van je bankkaart op te vragen met een eenvoudig stemcommando. Extra functionaliteit is er uiteindelijk nooit gekomen. 'Praten met ING" levert ondertussen dit antwoord op: 'Het spijt me, ING België NV is niet beschikbaar'. Bij ING bevestigen ze dat het project stopgezet werd. "Er waren maar een beperkt aantal klanten die er gebruik van maakten", zegt Julie Kerremans: "Zo geven we nu prioriteit aan andere fucntionaliteit die wel vaker gebruikt wordt."

Hey Google, wat is er aan de hand?

Het doet wel de vraag rijzen in hoeverre Google Assistent 18 maand na de lancering effectief veel gebruikt wordt om te 'praten' met bedrijven. Concrete cijfers wil Google niet kwijt. We moeten het doen met een statement dat "Google veel enthousiasme ziet in België voor Assistent". Games, Family en Muziek zijn de populairste categorieën", klinkt het bij een woordvoerder. Ook radio en nieuws wordt regelmatig opgevraagd bij Assistent. "Google Assistant wordt niet erg actief gebruikt", horen we wel bij Telenet. 'Het gaat om een paar honderden sessies per week, met dan per sessie zo'n 3 à 4 vragen die gesteld worden. Denk aan commando's om de Digibox of Digicorder bijvoorbeeld aan- en uit te zetten of een programma te pauzeren."

Colruyt blijft als partner in ieder geval wél geloven in de technologie. "Producten via spraak toevoegen aan een boodschappenlijstje kon al lang, maar eind augustus voegden we nog een nieuwe feature toe aan de Colruyt-spraakassistent: recepten", vertelt Eva Biltereyst, persverantwoordelijke bij Colruyt. "We informeerden onze klanten over deze nieuwe feature en we verkochten ook de Google Nest Mini in onze Colruyt-winkels. We zagen meteen een verdubbeling in het aantal gebruikers van de Colruyt-spraakassistent."

Een actueel overzicht van alle 'acties' - oftewel handelingen die je met een 'Hey Google' of 'OK Google' kan laten uitvoeren - vind je hier.

In mei vorig jaar lanceerde Google de Belgische versie van slimme spraakassistent Google Assistant: weliswaar mét Nederlandse tongval, maar wel met een reeks Belgische bedrijven die koppelen aan de assistent. Het commando 'praat met Colruyt' is bijvoorbeeld een eerste aanzet om na de koppeling achteraf gemakkelijk boodschappenlijstjes aan te maken en producten toe te voegen gewoon door ze in te spreken. Ook onder meer Bol.com, het KMI en Proximus kan je sinds anderhalf jaar op die manier koppelen om met je stem extra informatie op te vragen bij hen.Maar Data News stelt vast dat het praat-commando anderhalf jaar na de lancering alvast niét meer werkt bij Telenet, bpost en ING. De drie 'lanceringspartners' zijn ook niet meer terug te vinden in het overzicht van Google met bedrijven die een 'hey Google'-project lopende hebben. Met een spraakcommando aan Telenet vragen om een programma te pauzeren of het volume aan te passen kan dus niet meer. Letterlijk vragen aan bpost waar je pakketje blijft kan niet meer. En het initiële project van ING - algemene informatievragen stellen, specifieke klantenvragen werden nog ontwikkeld - kreeg kennelijk nooit een vervolgluik en is nu helemaal van de radar verdwenen.Het commando 'praat met Telenet' levert sinds kort het teleurstellend antwoord 'Sorry, Telenet is niet meer beschikbaar' op. Navraag bij Telenet leert echter dat het in tegenstelling tot wat het automatische Google-antwoord doet uitschijnen, niet de bedoeling is dat de integratie stopgezet wordt. "Er zijn momenteel technische problemen die we zo snel mogelijk proberen op te lossen", zegt Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts.Van bpost is geen sprake meer in het overzicht van Google Assistant partners. De status van je bpost-pakketje opvragen bij Assistant is niet meer mogelijk. Nochtans klonk het vorig jaar nog dat extra functionaliteit onderweg was zoals de openingsuren van postkantoren en postpunten? Woordvoerster Veerle Van Mierlo benadrukt dat de integratie niet stopgezet is. "Door een interne migratie van onze systemen naar de cloud is de link tijdelijk niet ondersteund. Dit wordt begin 2021 in orde gebracht, waardoor we terug track and trace zullen aanbieden. De oplossing wordt dan volgend jaar nog verder geoptimaliseerd."Ook van het ING-project met Google Assistent is ondertussen nauwelijks nog een spoor. Bij de lancering was het bijvoorbeeld wel mogelijk om bijvoorbeeld de limiet van je bankkaart op te vragen met een eenvoudig stemcommando. Extra functionaliteit is er uiteindelijk nooit gekomen. 'Praten met ING" levert ondertussen dit antwoord op: 'Het spijt me, ING België NV is niet beschikbaar'. Bij ING bevestigen ze dat het project stopgezet werd. "Er waren maar een beperkt aantal klanten die er gebruik van maakten", zegt Julie Kerremans: "Zo geven we nu prioriteit aan andere fucntionaliteit die wel vaker gebruikt wordt."Het doet wel de vraag rijzen in hoeverre Google Assistent 18 maand na de lancering effectief veel gebruikt wordt om te 'praten' met bedrijven. Concrete cijfers wil Google niet kwijt. We moeten het doen met een statement dat "Google veel enthousiasme ziet in België voor Assistent". Games, Family en Muziek zijn de populairste categorieën", klinkt het bij een woordvoerder. Ook radio en nieuws wordt regelmatig opgevraagd bij Assistent. "Google Assistant wordt niet erg actief gebruikt", horen we wel bij Telenet. 'Het gaat om een paar honderden sessies per week, met dan per sessie zo'n 3 à 4 vragen die gesteld worden. Denk aan commando's om de Digibox of Digicorder bijvoorbeeld aan- en uit te zetten of een programma te pauzeren."Colruyt blijft als partner in ieder geval wél geloven in de technologie. "Producten via spraak toevoegen aan een boodschappenlijstje kon al lang, maar eind augustus voegden we nog een nieuwe feature toe aan de Colruyt-spraakassistent: recepten", vertelt Eva Biltereyst, persverantwoordelijke bij Colruyt. "We informeerden onze klanten over deze nieuwe feature en we verkochten ook de Google Nest Mini in onze Colruyt-winkels. We zagen meteen een verdubbeling in het aantal gebruikers van de Colruyt-spraakassistent."Een actueel overzicht van alle 'acties' - oftewel handelingen die je met een 'Hey Google' of 'OK Google' kan laten uitvoeren - vind je hier.