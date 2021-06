Google komt met een reeks updates die de verschillende diensten van het bedrijf moeten integreren in één interface. De Google Workspace For Everyone, zoals dat moet heten, omvat Gmail, Chat, Agenda, Drive, Docs en Meet.

Google Workspace is al een tijdje de betalende versie van Google's diensten, u kent het misschien nog als G Suite. Enkele functies daaruit komen nu naar het grote publiek onder de noemer Google Workspace For Everyone. Dat kondigt het bedrijf aan in een blog.

Een van die functies is Google Chat. De berichtendienst is een van meerdere gelijkaardige programma's van Google, maar deze was tot voor kort dus voorbehouden voor abonnees. Dat is niet langer het geval. Chat wordt bovendien ook voor consumentengebruikers ingewerkt met Google Docs en Google Meet, de videovergaderapp.

Nieuwe interface

De update zat er al een tijdje aan te komen. Ongeveer een jaar geleden kondigde Google aan dat zijn verschillende G Suite-diensten zou integreren in de mailbox voor abonnees. Bedoeling was om een soort eengemaakt dashboard te maken van waaruit je kan mailen, chatten, werken aan documenten en videobellen. De integratie lijkt succesvol te werken voor die abonnees, dus wordt ze ook uitgebreid naar gewone consumenten.

De integratie krijgt vooral de vorm van een kolom aan de zijkant waarin je allerlei Google apps zal vinden. Zo zal je daar groepsgesprekken kunnen starten in Chat of Meet. De integratie van Google Docs is subtieler. Je zal bijvoorbeeld een Docs link kunnen openen in het chatvenster zelf.

Chat

Veel van de focus van deze update ligt dus op Chat, de opvolger van Google Hangouts en een half dozijn andere berichtenapps. Chat moest ook het antwoord vormen van de techgigant op de populariteit van concurrent Slack, en het bestaat al een viertal jaar binnen de betalende enterprise-versie van G Suite/Workspace.

Nu deze app wordt uitgerold naar alle consumenten, is de kans groot dat Google het bestaande Hangouts product wil vervangen door die Chat, kwestie van nog eens een berichtenapp aan de wilgen te hangen.

Google Workspace is al een tijdje de betalende versie van Google's diensten, u kent het misschien nog als G Suite. Enkele functies daaruit komen nu naar het grote publiek onder de noemer Google Workspace For Everyone. Dat kondigt het bedrijf aan in een blog.Een van die functies is Google Chat. De berichtendienst is een van meerdere gelijkaardige programma's van Google, maar deze was tot voor kort dus voorbehouden voor abonnees. Dat is niet langer het geval. Chat wordt bovendien ook voor consumentengebruikers ingewerkt met Google Docs en Google Meet, de videovergaderapp. De update zat er al een tijdje aan te komen. Ongeveer een jaar geleden kondigde Google aan dat zijn verschillende G Suite-diensten zou integreren in de mailbox voor abonnees. Bedoeling was om een soort eengemaakt dashboard te maken van waaruit je kan mailen, chatten, werken aan documenten en videobellen. De integratie lijkt succesvol te werken voor die abonnees, dus wordt ze ook uitgebreid naar gewone consumenten. De integratie krijgt vooral de vorm van een kolom aan de zijkant waarin je allerlei Google apps zal vinden. Zo zal je daar groepsgesprekken kunnen starten in Chat of Meet. De integratie van Google Docs is subtieler. Je zal bijvoorbeeld een Docs link kunnen openen in het chatvenster zelf. Veel van de focus van deze update ligt dus op Chat, de opvolger van Google Hangouts en een half dozijn andere berichtenapps. Chat moest ook het antwoord vormen van de techgigant op de populariteit van concurrent Slack, en het bestaat al een viertal jaar binnen de betalende enterprise-versie van G Suite/Workspace. Nu deze app wordt uitgerold naar alle consumenten, is de kans groot dat Google het bestaande Hangouts product wil vervangen door die Chat, kwestie van nog eens een berichtenapp aan de wilgen te hangen.