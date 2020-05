Google, een bedrijf dat zich graag beroept op zijn pogingen om een inclusieve en diverse werkplek te vormen, zou zijn programma's daaromtrent sinds 2018 stevig aan het terugschroeven zijn.

Dat moet blijken uit een rapport van nieuwszender NBC. Het bedrijf, dat zich lang heeft beroept op zijn inclusieve werksfeer, zou daarmee proberen om op een beter blaadje te staan bij de op dit moment bijzonder conservatieve Amerikaanse regering.

NBC baseert het rapport op de getuigenissen van zeven Google medewerkers, die zeggen dat de diversiteitsprogramma's zijn teruggeschroefd. Onder meer een programma genaamd Sojourn, dat informatie moet geven over raciale vooroordelen, zou verdwenen zijn. De diversiteitsmanager van Google, Melonie Parker, zegt dat er van een grote trend geen sprake is. Volgens Google zelf is het programma gestopt omdat het niet kon worden opgeschaald naar de rest van de wereld, gezien het gebaseerd is op Amerikaanse vooroordelen en cultuur. Gelijkaardige programma's werden teruggeschroefd omdat het portfolio van Google volwassener wordt, aldus nog Parker.

Het is alvast zo dat Google de gewoonte heeft om nieuwe software, en nieuwe interne programma's even uit te testen voordat het besluit of ze al dan niet de moeite zijn om te behouden. Zie ook Google+ en een hele reeks aan ondertussen verdwenen of samengesmolten diensten.

Anderzijds is het bedrijf wel vaak het doelwit van, zeker in de VS, meer conservatieve en rechtse stemmen die vinden dat Google discrimineert tegen blanke mannen. Veel van die kritiek stamt uit begin 2018, toen Google James Damore ontsloeg. Dat is de ingenieur die een memo van tien pagina's verspreidde over hoe vrouwen biologisch niet in staat zijn om in IT te werken. Damore klaagde zijn ontslag aan. Die rechtszaak is eerder deze week in alle stilte geschikt.

