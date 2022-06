De techgigant is gebruikers aan het migreren naar Chat, voordat de bijl in november finaal over de berichtendienst valt.

Google meldt zijn gebruikers dat ze dringend moeten overschakelen naar chatdienst Chat, omdat ze niet lang meer Hangouts kunnen gebruiken. Die laatste zou in november de deuren sluiten. Enterprise gebruikers van Hangouts werden eerder dit jaar al gemigreerd. In een blogpost legt de techgigant uit hoe je die migratie rond krijgt als je er nog aan moet beginnen. De migratie is gratis en zal voor het merendeel van gebruikers de opgeslagen chats en andere data meenemen. Je kan ook Google Takeout, een exporttooltje voor gegevens, gebruiken om je oude chatlogs te downloaden.

De stap lijkt te passen in een bredere grote schoonmaak onder Google's vele berichtendiensten. Begin deze maand voegde het bedrijf ook al twee videoconferencingapps, Duo en Meet, samen. Hangouts bestaat sinds 2013 als chatplatform en werd geleidelijk toegevoegd aan verschillende diensten zoals Gmail. In 2017 lanceerde het bedrijf echter Chat, met meer functies zoals groepsconversaties. Volgens Google heeft Chat bovendien betere beveiliging aan boord rond phishing en kwaadaardige links. Daarom is dat nu de dienst die overleeft.

