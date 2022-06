Google heeft het einde van Duo aangekondigd. De videobel-app wordt bij de bestaande Meet gevoegd. Daarmee blijft die als enige video- en chatapp over.

Duo is al een tijdje in populariteit aan het dalen, en voor een Google-app is zoiets al snel dodelijk. De eerste geruchten dat Duo zou worden samengevoegd met Meet dateren al van 2020. Google zegt nu dat de onderliggende code van Duo aan Meet zal worden toegevoegd. Dat betekent onder meer dat gebruikers hun Duo-gesprekken kunnen behouden, en er een hoop nieuwe functies van Meet bij krijgen.

Google Meet blijft daarmee als enige gratis videobel-app over na een lange reeks experimentele en op concurrenten geïnspireerde programma's. Duo, ooit samen met WhatsApp-kloon Allo gelanceerd, is bijvoorbeeld een vervanger van Google Hangouts, dat al langer eerder met Meet werd samengevoegd. Meet zelf haalde de mosterd initieel bij Zoom, en wist vooral tijdens de lockdowns van de voorbije jaren een groot publiek aan te boren. De app combineert momenteel de functies van zowat al zijn voorgangers en is geïntegreerd met andere Google apps zoals Calendar en Gmail.

Duo is al een tijdje in populariteit aan het dalen, en voor een Google-app is zoiets al snel dodelijk. De eerste geruchten dat Duo zou worden samengevoegd met Meet dateren al van 2020. Google zegt nu dat de onderliggende code van Duo aan Meet zal worden toegevoegd. Dat betekent onder meer dat gebruikers hun Duo-gesprekken kunnen behouden, en er een hoop nieuwe functies van Meet bij krijgen. Google Meet blijft daarmee als enige gratis videobel-app over na een lange reeks experimentele en op concurrenten geïnspireerde programma's. Duo, ooit samen met WhatsApp-kloon Allo gelanceerd, is bijvoorbeeld een vervanger van Google Hangouts, dat al langer eerder met Meet werd samengevoegd. Meet zelf haalde de mosterd initieel bij Zoom, en wist vooral tijdens de lockdowns van de voorbije jaren een groot publiek aan te boren. De app combineert momenteel de functies van zowat al zijn voorgangers en is geïntegreerd met andere Google apps zoals Calendar en Gmail.